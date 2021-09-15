В Житомире завершают строительство первого туннельного фонтана. ФОТО

В Житомире на Новом бульваре завершают строительство туннельного фонтана с подсветкой. Уже на следующей неделе его планируют тестировать и запустить.
Об этом в комментарии изданию "Перший Житомирський
" сообщила главный архитектор города Ольга Бронштейн.
"Сейчас все коммуникации проведены, чаша забетонирована, водопроводные сети подключены к воде. Выполняются строительные работы по укладке плитки. Уже заказали соответствующее оборудование и через неделю строители обещают запустить тестово", - сказала Бронштейн.
По информации подрядчиков, реконструкция находится на завершающем этапе, сейчас докладывают плитку и занимаются благоустройством.
Фонтан на Новом бульваре будет с подсветкой в виде водного туннеля длиной примерно 15 метров, под которым можно пройти.
В целом реконструкция Нового бульвара
стоила бюджету почти 20 млн грн.
Фото: Перший Житомирський