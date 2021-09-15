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В Житомире завершают строительство первого туннельного фонтана. ФОТО

Сегодня, 09:44:40 7228 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире завершают строительство первого туннельного фонтана. ФОТО

 В Житомире на Новом бульваре завершают строительство туннельного фонтана с подсветкой. Уже на следующей неделе его планируют тестировать и запустить.

Об этом в комментарии изданию "Перший Житомирський" сообщила главный архитектор города Ольга Бронштейн.
 

"Сейчас все коммуникации проведены, чаша забетонирована, водопроводные сети подключены к воде. Выполняются строительные работы по укладке плитки. Уже заказали соответствующее оборудование и через неделю строители обещают запустить тестово", - сказала Бронштейн.


По информации подрядчиков, реконструкция находится на завершающем этапе, сейчас докладывают плитку и занимаются благоустройством.

Фонтан на Новом бульваре будет с подсветкой в ​​виде водного туннеля длиной примерно 15 метров, под которым можно пройти.

В целом реконструкция Нового бульвара стоила бюджету почти 20 млн грн.









Фото: Перший Житомирський
Тэги: Новый бульвар, Житомир, фонтан
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