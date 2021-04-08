Фонтан на Новом бульваре демонтировали: что будет вместо него. ФОТО

В Житомире продолжается реконструкция Нового бульвара. Строители уже завершили демонтаж старого фонтана и проводят коммуникации к новому арочному фонтану.
«Конструкция будущего арочного фонтана будет очень похожей на ту, что представлена в эскизных намерениях», - говорит главный архитектор Ольга Бронштейн.
Скамейки для Нового бульвара уже заказали - все они будут с LED-подсветкой, часть обязательно будет иметь спинки.
В городском совете
отмечают, что значительное внимание уделяется озеленению территории. В частности, будут высаживать катальпы, клены и сакуру. Возле «Черного тюльпана» появится черная береза.
Фонтан на Новом бульваре, 2018 год
Демонтаж фонтана
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