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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 8 » 10:45:47

Фонтан на Новом бульваре демонтировали: что будет вместо него. ФОТО

Сегодня, 10:57:47 3609 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фонтан на Новом бульваре демонтировали: что будет вместо него. ФОТО

 В Житомире продолжается реконструкция Нового бульвара. Строители уже завершили демонтаж старого фонтана и проводят коммуникации к новому арочному фонтану.

«Конструкция будущего арочного фонтана будет очень похожей на ту, что представлена ​​в эскизных намерениях», - говорит главный архитектор Ольга Бронштейн.

Скамейки для Нового бульвара уже заказали - все они будут с LED-подсветкой, часть обязательно будет иметь спинки.

В городском совете отмечают, что значительное внимание уделяется озеленению территории. В частности, будут высаживать катальпы, клены и сакуру. Возле «Черного тюльпана» появится черная береза.
 
Фонтан на Новом бульваре, 2018 год

 
Демонтаж фонтана

 
Проект



 

Предыстория


Реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект

Реконструкцию выполняет ООО "УК "Комфорт-Буд", стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.

Реконструкция первой части Нового бульвара вызвала бурную реакцию житомирян. Больше всего горожан возмутило то, что во время реконструкции вырезали деревья, которые росли здесь раньше и давали тень.
Тэги: Житомир, Новый бульвар, фонтан
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Комментариев: 12
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 11:49:39, Сегодня [Материал]

Хто керує комфорт-будом ? Це лише посередник, який сам нічого не робить, а винаймає інших.
Фонтан даремно прибрали. Він саме ТАМ і потрібен. Бувший архітектор Безбородов - чужерідний під_р на теренах Житомира. Він клав на Житомир та його традиції, а на житомирян тим паче. Віткати отримував. Взагалі при цьому під_рі харківському центр міста покурочили капітально. Все через відкати. Сподіваюсь нова архітекторша Ольга Бронштейн буде враховувати думку житомирців, а не думку родини Розенбл_дей.
Dezmond
2 Евгений (Dezmond)   • 12:09:24, Сегодня [Материал]

Одразу видно, пише справжній ЖитомирЕЦЬ
DomA
3 Владимир (DomA)   • 12:15:30, Сегодня [Материал]

аха ольга, це ви?
zt-gregori
4 Григорій (zt-gregori)   • 12:27:26, Сегодня [Материал]

Ку-ку, яке відношення має Безбородов до Нового бульвару? Чоловіка на посаді немає вже майже 2 роки. Проєкт розробляла фірма Бронштейн, а його реконструкція відбувається безпосередньо при ній.
Yoki
5 Ковальчук Павло Степанович (Yoki)   • 13:23:29, Сегодня [Материал]

ЛЮДИ ВЫ что с Ума СОШЛИ? Это НЕ фонтан, а какой-то АНГАР..... разве нельзя что-то такого плана сделать красивое? Например вот: http://prntscr.com/1179qd9
Nikita100
6 Никита (Nikita100)   • 13:32:40, Сегодня [Материал]

Или вот такой фонтан лучше: https://je-paris.ru/wp-content/uploads/2019/11/fontan-morej.jpg
а не уродство в виде бункера
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:47:29, Сегодня [Материал]

Такі фонтани у нас будуть коштувати як реконструкція стадіону Полісся і будуватимуть їх теж років з 10-15! :)
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:46:03, Сегодня [Материал]

Був реальний фонтан, з великою площою води та гранітом - буде "бризгалка" і калюжа поруч як на Мехалці. Чому не працює фонтан на Соборній??! Чому перекладання плиткі під час пандеміі С19 стала важливішою за реконструкцію-відновлення дитячої інфекціонки на Богуніі? http://zhzh.info/blog/2020-03-14-23905
Dmitry
11 Dmitry (Dmitry)   • 17:40:41, Сегодня [Материал]

Куда испарится гранит с старого фонтана, не узнает никто, кроме того, кто его "испарил". ) Стоимость гранита, наверняка не меньше, чем у всего нового фонтана, но об этом скромно промолчат...
danza
9 Светлана (danza)   • 15:06:04, Сегодня [Материал]

А конюшню позаду фонтану приберуть?
ax
10 Ax Axovich (ax)   • 15:43:52, Сегодня [Материал]

Ось тут гарні малюнки підсвітки. Схожий підхід використали у сквері на Лятошинського/Небесної сотні. Виглядало дійсно круто. Але потім вся підсвітка кудись зникла. Хтось в курсі що сталось? Так от, якщо тут її зроблять, то може статись те саме
Ивасик
12 Телесик (Ивасик)   • 19:16:39, Сегодня [Материал]

Уничтожать всегда умели в Житомире. Сделать что-то лучше чем было - это не всегда посильная задача для текущих чиновников.
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