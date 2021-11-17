Из-за нехватки средств на Новом бульваре не установили туннельный фонтан: нужно еще 100 000 евро

"Когда была запланирована общая стоимость 24 млн, то не хватило средств на оборудование фонтана. Оборудование пока из этого проекта забрали. Стоимость уже есть на это оборудование. Компания, с которой работали, тоже есть, просто ищут, с какого счета проплатить. Приблизительная стоимость 80-100 тыс. евро - это форсунки и полностью оборудование на весь фонтан. К весне фонтан конечно уже будет установлен - после зимы", - сказала Бронштейн во время выездной комиссии Житомирского городского совета, информирует Times.zt.