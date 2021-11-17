Из-за нехватки средств на Новом бульваре не установили туннельный фонтан: нужно еще 100 000 евро

В Житомире недавно завершили реконструкцию Нового бульвара. Одной из фишек пространства должен был стать туннельный фонтан с подсветкой.
В сентябре сообщалось, что подрядчик завершает строительство и готовится к испытанию фонтана
. Однако выяснилось, что на оборудование для фонтана не хватило средств.
По словам главного архитектора Житомира Ольги Бронштейн, на достройку фонтана нужно еще около 100 тысяч евро.
"Когда была запланирована общая стоимость 24 млн, то не хватило средств на оборудование фонтана. Оборудование пока из этого проекта забрали. Стоимость уже есть на это оборудование. Компания, с которой работали, тоже есть, просто ищут, с какого счета проплатить. Приблизительная стоимость 80-100 тыс. евро - это форсунки и полностью оборудование на весь фонтан. К весне фонтан конечно уже будет установлен - после зимы", - сказала Бронштейн во время выездной комиссии Житомирского городского совета, информирует Times.zt.
Предыстория
Реконструкции Нового бульвара
победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект
.
Реконструкцию выполняло ООО "УК "Комфорт-Буд"
, стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.
Фонтан на Новом бульваре должен был быть с подсветкой в виде водного туннеля
длиной примерно 15 метров.