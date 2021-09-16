Житомир обогнал Киев в рейтинге городов по качеству жизни

Самую качественную жизнь среди отечественных горожан имеют жители Винницы, а худшую оценку заработал Херсон - таковы основные выводы глобального ранжирования крупнейших населенных пунктов страны, представленного журналом НВ
.
За Винницей расположился Луцк, чья экономика насыщена денежными переводами трудовых мигрантов из Польши. Далее идут Ивано-Франковск, в котором происходит существенный рост зарплат, а также Чернигов, который значительно улучшил свои показатели, и Хмельницкий с высокой деловой активностью жителей.
Наш Житомир с общим индексом 2,97 занял 15 место в рейтинге.
Индекс - удовлетворенность жителей теми услугами и комфортом, что обеспечивает им власть. Всего горожане оценили 22 услуги по 5-балльной шкале, где 1 означает ужасно, 2 - плохо, 3 - средне, 4 - хорошо, а 5 - отлично.
Оценки житомирян:
- Тротуары - 2,5;
- Сбор мусора - 3,1;
- Транспортная инфраструктура / общественный транспорт - 3,1;
- Дороги - 2,4;
- Учреждения культуры - 3,2;
- Публичные парки и скверы - 3,6;
- Дворы и придомовые территории - 3,0;
- Деятельность полиции - 2,7;
- Экология / окружающая среда - 2,8;
- Парковка - 2,2.
Инфографика: НВ