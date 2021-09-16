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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 16 » 10:56:54

Житомир обогнал Киев в рейтинге городов по качеству жизни

Сегодня, 10:56:54 1284 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир обогнал Киев в рейтинге городов по качеству жизни

 Самую качественную жизнь среди отечественных горожан имеют жители Винницы, а худшую оценку заработал Херсон - таковы основные выводы глобального ранжирования крупнейших населенных пунктов страны, представленного журналом НВ.

За Винницей расположился Луцк, чья экономика насыщена денежными переводами трудовых мигрантов из Польши. Далее идут Ивано-Франковск, в котором происходит существенный рост зарплат, а также Чернигов, который значительно улучшил свои показатели, и Хмельницкий с высокой деловой активностью жителей.

Наш Житомир с общим индексом 2,97 занял 15 место в рейтинге.

Индекс - удовлетворенность жителей теми услугами и комфортом, что обеспечивает им власть. Всего горожане оценили 22 услуги по 5-балльной шкале, где 1 означает ужасно, 2 - плохо, 3 - средне, 4 - хорошо, а 5 - отлично.
 

Оценки житомирян:

 
  • Тротуары - 2,5;
  • Сбор мусора - 3,1;
  • Транспортная инфраструктура / общественный транспорт - 3,1;
  • Дороги - 2,4;
  • Учреждения культуры - 3,2;
  • Публичные парки и скверы - 3,6;
  • Дворы и придомовые территории - 3,0;
  • Деятельность полиции - 2,7;
  • Экология / окружающая среда - 2,8;
  • Парковка - 2,2.

Инфографика: НВ
Тэги: рейтинг, Житомир, комфорт
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