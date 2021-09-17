В Житомире не разминулись KIA и BMW: фото с места аварии

В Житомире в результате ДТП на улице Витрука травмировался человек. Инцидент произошел 16 сентября около 23 часов. Об этом 17 сентября сообщила патрульная полиция
.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Витрука произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля KIA и BMW"
, - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля KIA получил телесные повреждения. Ему понадобилась помощь медиков.
Патрульные полицейские обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Фото: патрульная полиция