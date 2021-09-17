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В Житомире не разминулись KIA и BMW: фото с места аварии

Сегодня, 09:53:08 610 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире не разминулись KIA и BMW: фото с места аварии

 В Житомире в результате ДТП на улице Витрука травмировался человек. Инцидент произошел 16 сентября около 23 часов. Об этом 17 сентября сообщила патрульная полиция.

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Витрука произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля KIA и BMW", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля KIA получил телесные повреждения. Ему понадобилась помощь медиков.

Патрульные полицейские обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.



 

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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