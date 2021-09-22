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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 22 » 13:39:37

Огромный флаг на Соборной площади спустя месяц начал рваться. ФОТО

Вчера, 13:39:37 2742 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Огромный флаг на Соборной площади спустя месяц начал рваться. ФОТО

 Флаг на площади Соборной в Житомире провисел в хорошем состоянии всего месяц. Его официально подняли в центре города 23 августа, а уже 22 сентября видно, что он начал рваться.

Флаг стоил 30 тыс. грн. Его будут менять, при необходимости, каждые два месяца. Об этом в комментарии изданию "Перший Житомирський" сказал начальник управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.
 

"Мы уже передали флаг на обслуживание КП "Зеленбуд". Директор этого предприятия знает о том, что флаг начал рассасываться, он должен его закупить. Его стоимость примерно 30 000 гривен. У нас есть еще один зимний флаг в запасе, сейчас поднят флаг с летней ткани. Они сделаны из различных материалов, из каких именно - точно не скажу" - отметил Глазунов.


В КП "Зеленбуд" говорят, что флаг будет на балансе предприятия только через неделю, и только тогда будут решать, заменять его или нет.
 

"Пока сказать ничего не могу. Вообще предусмотрена замена флага каждые 2 месяца, но если флаг будет в хорошем состоянии через два месяца, тогда не будет смысла заменять его на новый. Передача флага на баланс "Зеленбуда" состоится ориентировочно через неделю. Когда передадут нам флаг на обслуживание, мы изучим вопрос о том, где этот флаг заказывали, его стоимость, промониторим рынок, и тогда будем поднимать вопрос его замены. Закупать флаги будет балансодержатель, то есть, наше предприятие", - комментирует директор КП "Зеленбуд" Александр Волокита.


Флаг шили на заказ в Виннице. Его ширина - 14 метров, высота - 8 метров, вес - 11 килограммов. Его торжественно подняли на 50-метровый флагшток 23 августа.



Фото: Перший Житомирський
Тэги: Житомир, Соборная площадь, флаг
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Комментариев: 5
fg
1 Василий (fg)   • 14:53:33, Вчера [Материал]

Я вот чувствовал
melan
2 melan (melan)   • 15:21:50, Вчера [Материал]

.....Флаг стоил 30 тыс. грн. ....

Задачка с одним неизвестным- сколько чинуши положили в карман????
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 15:38:16, Вчера [Материал]

Каждых 2 месяца 30 тысяч на ветер. И это если еще повезет, и будет держаться 2 месяца. И это ведь они еще забыли сказать, что это сейчас 30 тыс. грн, а через меся-другой цена скорее всего будет уже другой.
Вано
4 Вано (Вано)   • 21:02:06, Вчера [Материал]

Флаг нужно снять. Сцукомлина, никитина и семейство розенблатов повесить. Потом дичь эту демонтировать.
Muz
5 Игорь (Muz)   • 22:29:05, Вчера [Материал]

...и Ленина обратно вернуть! Да?
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