Огромный флаг на Соборной площади спустя месяц начал рваться. ФОТО

"Мы уже передали флаг на обслуживание КП "Зеленбуд". Директор этого предприятия знает о том, что флаг начал рассасываться, он должен его закупить. Его стоимость примерно 30 000 гривен. У нас есть еще один зимний флаг в запасе, сейчас поднят флаг с летней ткани. Они сделаны из различных материалов, из каких именно - точно не скажу" - отметил Глазунов.

"Пока сказать ничего не могу. Вообще предусмотрена замена флага каждые 2 месяца, но если флаг будет в хорошем состоянии через два месяца, тогда не будет смысла заменять его на новый. Передача флага на баланс "Зеленбуда" состоится ориентировочно через неделю. Когда передадут нам флаг на обслуживание, мы изучим вопрос о том, где этот флаг заказывали, его стоимость, промониторим рынок, и тогда будем поднимать вопрос его замены. Закупать флаги будет балансодержатель, то есть, наше предприятие", - комментирует директор КП "Зеленбуд" Александр Волокита.