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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 22 » 15:17:51

Под Киевом обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира: фото и подробности

Вчера, 15:17:51 1153 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Киевом обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира: фото и подробности

 22 сентября в Обуховском районе Киевской области был совершен обстрел автомобиля, в котором ехал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир. Об этом сообщает Национальная полиция.

Известно, что по автомобилю было сделано более 10 выстрелов. Ранение получил водитель, его госпитализировали. Сам Шефир не пострадал.
 

«Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий сейчас зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает. Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это позволило следователю осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия», - сказал во время брифинга министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.





Следствием рассматривается три версии произошедшего

 

«На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», - заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.


Предварительно установлено, что стреляли из автоматического оружия. Калибр - 7,62.





Фото: Нацполиция

«На спущенном колесе, транспортное средство еще проехал около 5 км. Водитель действительно ранен. Первый помощник Президента, к счастью, остался без ранений. Можем говорить о том, что намерения преступников были достаточно серьезными. Квалификация преступления на данный момент - «Покушение на жизнь двух и более людей». К следственно-розыскным действиям задействованы лучшие оперативники и следователи Нацполиции, кинологическая служба и Национальная гвардия, которая на данный момент прочесывает лесную полосу, где произошло преступление. И, конечно же, работники Службы безопасности Украины, работают с нами с первой минуты. Количество злоумышленников уточняется», - подчеркнул глава Нацполиции.


Президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным.
Тэги: Шефир, обстрел
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:53:45, Вчера [Материал]

машину жалко
классная аудюха...
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 18:30:29, Вчера [Материал]

сценарист і продюсер, директор «Студії Квартал-95»... але кумівство було при баризі, не переплутай. І у чому ж він помічник, та ще й перший? всім весело, надіюсь?
melan
3 melan (melan)   • 20:56:00, Вчера [Материал]

он ему кум???
PashaZT
4 Pavel (PashaZT)   • 00:27:21, Сегодня [Материал]

Шоу в стиле 95 квартала.
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