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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Июль » 14 » 11:09:24

Война на Донбассе: оккупанты убили медика, который эвакуировал тело украинского военного

Сегодня, 11:25:24 1398 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Война на Донбассе: оккупанты убили медика, который эвакуировал тело украинского военного

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
 

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево", - сообщили в пресс-центре.


Так, получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.

Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм. Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации", - отметили в штабе ООС.

Тэги: донбасс, обстрел, ООС, Война
Комментариев: 12
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:54:28, Сегодня [Материал]
+14

"Подлость, ложь и воровство - три кита, на которых стоит Московия" (С)
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 20:08:13, Сегодня [Материал]
0

Подлость, ложь и воровство - три кита, на которых стоит ХУНТА, захватившая власть в Украине после майданутого переворота. Но... эти три кита скрываются в тени трех толстолобиков МОВА, ВІРА, АРМІЯ.
Тарасс, а что там с ТОМАСОМ, кстати? Или ты не слышал заявления Денисенко о том, что Петя слил независимость УПЦ под Константинополь?)) Прокомментируй, если яйца есть.
bugi
11 Олег (bugi)   • 21:16:38, Сегодня [Материал]
0

Господи, что я прочитал только что? Пока вот такой вот мусор будет жить/комментировать в Украине ничего хорошего стране не светит
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 21:34:38, Сегодня [Материал]
+1

Украине ничего хорошего не светит в любом случае. С такими комментариями или без. Воровать, грабить, убивать и лгать тут не перестанут.
Житич
2 Василий (Житич)   • 11:58:28, Сегодня [Материал]
+11

"Мышебратья"
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 20:12:08, Сегодня [Материал]
+3

"Выжевата"
RaID
3 Сергій (RaID)   • 12:03:00, Сегодня [Материал]
+13

Ще хтось вірить у їх слова чи гарантії після всіх котлів і обстрілів у які наші потрапляли?
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 13:10:12, Сегодня [Материал]
+3

рашистские Sу4*pы
Легионер
5 Александр (Легионер)   • 15:21:42, Сегодня [Материал]
+3

По новой информации, там уже почти сутки находится еще один раненный наш боец. Где хоть какая-то реакция от первых лиц государства, где обращение к мировой общественности о нарушении "международно-правовых норм". А, забыл, они же сейчас заняты легализацией игрового бизнеса, им не до таких мелочей.
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 18:25:40, Сегодня [Материал]
0

"Война на Донбассе: оккупанты убили медика, который эвакуировал тело украинского военного "
НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО писать такие посты на РУССКОМ ЯЗЫКЕ???!!!
Р.S.
Ну, а гневные комменты про ненавистных кацапов и московию - ТЕМ БОЛЕЕ!!!
СРОЧНО ВЧІТЬ МОВУ, КОЛАБОРАНТИ!!!!!!!
TarasS
7 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:03:38, Сегодня [Материал]
-2

"СРОЧНО ВЧІТЬ МОВУ, КОЛАБОРАНТИ!!!!!!!"

Не "срочно", а "терміново". Ти вже геть здичавіло, вухасте...
Artmaker
10 Евгений (Artmaker)   • 20:15:06, Сегодня [Материал]
-1

Ні, Тарасс, як раз срочно, бо СРОК вам свєтіт за кацапську мову па-любому!
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