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Попала ракета: в зоне ООС погиб морской пехотинец из Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 10:31:15 597 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Попала ракета: в зоне ООС погиб морской пехотинец из Житомирской области. ФОТО

 В зоне проведения ООС в результате вражеского обстрела погиб боец ​​морской пехоты, житель Малина Артур Голуб.

Об этом 13 сентября сообщили на сайте Коростенской райгосадминистрации.

На Facebook-странице 503 Отдельного батальона морской пехоты отмечается, что Артуру Голубу было 27 лет.

Матрос 503 Отдельного батальона морской пехоты погиб 12 сентября от попадания в грузовик, которым он управлял, противотанковой управляемой ракеты.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, трагическое событие произошло возле села Верхнеторецкое.

"Учился в Национальном университете биоресурсов. Пошел защищать Родину. Братство морпехов стало его второй семьей. Только что его мама узнала: грузовик ее сына подбили российские наемники", - написал в Телеграм журналист.





Тэги: боец, ООС, Смерть, Война
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