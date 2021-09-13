Попала ракета: в зоне ООС погиб морской пехотинец из Житомирской области. ФОТО

В зоне проведения ООС в результате вражеского обстрела погиб боец морской пехоты, житель Малина Артур Голуб.
Об этом 13 сентября сообщили на сайте
Коростенской райгосадминистрации.
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503 Отдельного батальона морской пехоты отмечается, что Артуру Голубу было 27 лет.
Матрос 503 Отдельного батальона морской пехоты погиб 12 сентября от попадания в грузовик, которым он управлял, противотанковой управляемой ракеты.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко, трагическое событие произошло возле села Верхнеторецкое.
"Учился в Национальном университете биоресурсов. Пошел защищать Родину. Братство морпехов стало его второй семьей. Только что его мама узнала: грузовик ее сына подбили российские наемники"
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журналист.