На Донбассе от пули снайпера погиб военный из Житомира

19 марта во время обстрелов в Луганской области погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в Новограде-Волынском. Об этом сообщило Командование Объединенных сил.
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника"
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Отмечается, что боец погиб от снайперского ранения в голову.
Известно, что погибшим является житомирянин Алексей Золин 1984 года рождения. Он служил на контракте с 2018 года. У мужчины остались родители, сестра и дочь.
Я посмотрю в глаза Путину и Расее, там мир. Беее.
Расея и расеяне наши братья. Беееее.
ОПЗЖ едет в Думу в Москву. Беееее.
Запомните- Расея НИКОГДА не уходит с захваченных мест, Расею оттуда можно лишь выгнать силой.