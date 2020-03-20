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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Март » 20 » 10:54:02

На Донбассе от пули снайпера погиб военный из Житомира

Сегодня, 11:00:28 667 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Донбассе от пули снайпера погиб военный из Житомира

 19 марта во время обстрелов в Луганской области погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в Новограде-Волынском. Об этом сообщило Командование Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Отмечается, что боец ​​погиб от снайперского ранения в голову.

Известно, что погибшим является житомирянин Алексей Золин 1984 года рождения. Он служил на контракте с 2018 года. У мужчины остались родители, сестра и дочь.

 
Тэги: Война, ООС, Смерть, 30-я бригада
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:28:55, Сегодня [Материал]
+7

Главное просто перестать стрелять. Беее.
Я посмотрю в глаза Путину и Расее, там мир. Беее.
Расея и расеяне наши братья. Беееее.
ОПЗЖ едет в Думу в Москву. Беееее.

Запомните- Расея НИКОГДА не уходит с захваченных мест, Расею оттуда можно лишь выгнать силой.
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