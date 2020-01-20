В зоне проведения ООС погиб еще один военный из Житомирской области

В зоне проведения ООС, в Луганской области во время вражеского обстрела погиб уроженец Житомирщины Валерий Закусило. Об этом информирует Овручская РГА
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"Земля Полесская потеряла еще одного сына - патриота, защитника Отечества. 18 января во время обстрела из крупнокалиберного пулеметного и стрелкового оружия в с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области уроженец с. Гуничи Овручского района Валерий Закусило получил ранения в голову, несовместимое с жизнью"
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Родился Валерий в 1987 году в с. Гуничи Овручского района. По окончании школы получил образование в автодорожном техникуме. У погибшего осталась жена, двое детей. Похоронят защитника Украины в городе Белая Церковь.
Как сообщал "ЖЖ
", на Донбассе от пули снайпера погиб солдат из Житомирской области Игорь Химичук
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