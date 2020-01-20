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2020 » Январь » 2013:30:05

В зоне проведения ООС погиб еще один военный из Житомирской области

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В зоне проведения ООС погиб еще один военный из Житомирской области

 В зоне проведения ООС, в Луганской области во время вражеского обстрела погиб уроженец Житомирщины Валерий Закусило. Об этом информирует Овручская РГА.

"Земля Полесская потеряла еще одного сына - патриота, защитника Отечества. 18 января во время обстрела из крупнокалиберного пулеметного и стрелкового оружия в с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области уроженец с. Гуничи Овручского района Валерий Закусило получил ранения в голову, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Родился Валерий в 1987 году в с. Гуничи Овручского района. По окончании школы получил образование в автодорожном техникуме. У погибшего осталась жена, двое детей. Похоронят защитника Украины в городе Белая Церковь.

Как сообщал "ЖЖ", на Донбассе от пули снайпера погиб солдат из Житомирской области Игорь Химичук.

Тэги: боец, Война, ООС, Смерть
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