16 января на Донбассе при обстреле пророссийских боевиков погиб боец ВСУ из Житомирской области, старший солдат Игорь Химичук.
Об этом в Facebook пишет глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
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Химичук служил в 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев. До того, как поехать на Донбасс, боец был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области.
Боец погиб в результате снайперского обстрела.
В Чудновской ОТГ в связи с гибелью воина объявили трехдневный траур. Соответствующее распоряжение от 17 января опубликовано на сайте громады
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На Донбассе от пули снайпера погиб солдат из Житомирщины: объявлен трехдневный траур