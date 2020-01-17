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2020 » Январь » 1712:42:57

На Донбассе от пули снайпера погиб солдат из Житомирщины: объявлен трехдневный траур

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На Донбассе от пули снайпера погиб солдат из Житомирщины: объявлен трехдневный траур

 16 января на Донбассе при обстреле пророссийских боевиков погиб боец ВСУ из Житомирской области, старший солдат Игорь Химичук.

Об этом в Facebook пишет глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Химичук служил в 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев. До того, как поехать на Донбасс, боец был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области.


Боец погиб в результате снайперского обстрела.

В Чудновской ОТГ в связи с гибелью воина объявили трехдневный траур. Соответствующее распоряжение от 17 января опубликовано на сайте громады.
Тэги: Война, АТО, боец, ВСУ, Смерть
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