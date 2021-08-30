Умер Герой Украины – житомирянин Александр Петраковский. 7 лет назад он спас целую колонну армейцев

"20 июля 2014 года его отряд дал бой боевикам, а заодно и возможность целой колонне украинских воинов пройти без потерь. Нужно было обеспечить прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" к аэропорту Луганска.



Враги обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов. В бою один из бойцов потерял шлем. Увидев это, капитан Александр Петраковский отдал подчиненному свой кевларовый шлем, чем спас ему жизнь. После боя солдат обнаружил на шлеме семь вмятин от осколков и тихо сказал: "Если бы не командирский шлем, то не остался бы жив...". Между тем, через несколько минут после того, как офицер отдал свой шлем разведчику, ему в голову попал осколок мины", - информирует Командование.