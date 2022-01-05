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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 5 » 13:12:47

Погиб от пули снайпера: завтра в Коростене похоронят молодого десантника Игоря Тычину

Вчера, 13:12:47 1104 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Погиб от пули снайпера: завтра в Коростене похоронят молодого десантника Игоря Тычину

 6 января в Коростене простятся с погибшим воином 95-й бригады Игорем Тычиной. Об этом сообщает Коростенская райгосадминистрация.

Напомним, боец 95-й десантно-штурмовой бригады скончался 1 января.

Он получил ранение от вражеского снайпера 27 декабря недалеко от Нью-Йорка в Донецкой области. Мужчину доставили в Харьковский военный госпиталь, где он находился в коме.

Жизнь военного оборвалась на 21 году жизни.

Прощание с погибшим воином Игорем Тычиной состоится в 11:00 на главной площади города по ул. Грушевского.

Тэги: боец, похороны, 95-я бригада, Война
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