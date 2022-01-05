Погиб от пули снайпера: завтра в Коростене похоронят молодого десантника Игоря Тычину

6 января в Коростене простятся с погибшим воином 95-й бригады Игорем Тычиной. Об этом сообщает Коростенская райгосадминистрация.
Напомним, боец 95-й десантно-штурмовой бригады скончался 1 января
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Он получил ранение от вражеского снайпера 27 декабря недалеко от Нью-Йорка в Донецкой области. Мужчину доставили в Харьковский военный госпиталь, где он находился в коме.
Жизнь военного оборвалась на 21 году жизни.
Прощание с погибшим воином Игорем Тычиной состоится в 11:00 на главной площади города по ул. Грушевского.