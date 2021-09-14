«Пошел воевать по зову сердца»: что известно об убитом бойце ВСУ с Житомирщины

"Добрейшей души человек!"

"Это добрейшей души человек, человечище! Очень жизнерадостный, он чужому счастью радовался, казалось, больше, чем своему. И улыбался, поддерживал, приходил на помощь. Таких больше не будет", – рассказывает сослуживица погибшего Анастасия.

Мечтал стать настоящим десантником

"Этим летом он первый раз прыгнул с парашютом, чтобы стать десантником. А весной сдал на берет морского пехотинца, преодолев полосу препятствий. Он был очень счастлив. Он был честный парень, очень справедливый и бесстрашный. Такой взрослый ребенок. Очень старательно относился к своим обязанностям, когда был водителем. Его машина была всегда по техническому состоянию одной из лучших в батальоне", – рассказывает Николай.



Тяжело работал ради мамы

"Диме около 8 лет. Артур души в нем не чаял. Перед выходом в сектор где-то полтора месяца назад они виделись всего один час. Он гордился своим сыном, все время с ним созванивался. Это был очень светлый и добрый человек, ни о ком слова плохого не скажет", – рассказывает его знакомая Анна.