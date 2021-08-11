На Донбассе жертвой вражеского обстрела стал военный из Житомирской области

10 августа в районе проведения операции Объединенных сил, неподалеку Новолуганского, противник применил автоматические станковые гранатометы. В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале
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11 августа стало известно, что погибшим оказался 30-летний боец из Житомирской области - Алексей Кайданович. Об этом сообщила
глава Брониковской территориальной громады Надежда Залевская.
«Учился Алексей в Федоровской общеобразовательной школы. Вдовой осталась жена Инна, осиротевшая падчерица и сын 6 лет», - говорится в сообщении.
Кайданович находился в зоне ООС в составе 54-го разведывательного батальона.