Утром 18 февраля российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошковка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группу.
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов
.
"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы", - написал Бутусов.
По его словам, таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.
По информации штаба ООС
, оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.
"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности"
, - сообщает штаб Операции объединенных сил.
Боевики атаковали украинские позиции на Донбассе: идут ожесточенные бои, есть потери
Так вас всех и вырежут одного за другим.
Расея НИКОГДА не уходит с захваченных земель и понимает исключительно жестокую силу.
Чтобы побеждать-надо воевать, а не сидеть по норам, хомяча за обе щеки на всех уровнях.
Вв'язуватись з пропойцами а і неадекватами в активні протистояння ?
Пройде декілька років і Крим сам припливе в Україну!
Щось чув про СССР і як всі звідти втікали?
Історія повторюється.
Щоб Росія з вами вела переговори, вона має спочатку програти вам, як фінам в 1939-40.
и Луганская ОТГ осталась только в фейсбуке
не говоря за Крым....
Фіни не тільки вистояли, а і відправили в потойбіччя всю регулярну армію котра наступала. Фіни як в тиру відстрілювали "регулярні" війська.
Кацапи кинули поранених і вбитих на полі боя і позорно втікли. По болотах до цих пір знаходять тих, кого зрадила раша позорно відступивши.
Гордись Димм, може і твої предки там лежать в болоті до цих пір.
А ти вправно вмієш викручувати факти.
https://www.youtube.com/watch?v=3r_IKJXQ1RQ
Истерия, поднявшаяся в СМИ с этой стороны так же подтверждает.
То ти вже тут даєш пруфи кацапо ТВ?
Зрозуміло кому служиш і хто тобі дав цей матеріал.
Але скажи, недалекий.
Кацапи запросили "тишу" щоб забрати з поля бою своїх загиблих. Як вони могли там опинитись якщо вони не наступали і повинні були знаходитись в своїх окопах?
Точно как не до войны было СССР в конце 80-х, когда страна разваливалась а народ был на гране голода.
Для Москвы - не уровень.