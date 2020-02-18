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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Февраль » 18 » 09:24:09

Боевики атаковали украинские позиции на Донбассе: идут ожесточенные бои, есть потери

Сегодня, 09:24:15 2046 33 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Боевики атаковали украинские позиции на Донбассе: идут ожесточенные бои, есть потери

 Утром 18 февраля российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошковка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группу.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
 

"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы", - написал Бутусов.


По его словам, таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

По информации штаба ООС, оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности", - сообщает штаб Операции объединенных сил.
Тэги: донбасс, обстрелы, Война, ООС
Комментариев: 33
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:13:42, Сегодня
-2

Продолжайте верить зеленому ублюдку и возможности мира с Путиным и Расеей.
Так вас всех и вырежут одного за другим.
Расея НИКОГДА не уходит с захваченных земель и понимает исключительно жестокую силу.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:27:19, Сегодня
-4

Нету у Украины силы, чтобы победить РФ. Ну нету. Так что только договариваться.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:33:35, Сегодня
-7

Все есть. Но для этого надо не воровать, на что украинство не способно генетически. И во власть все уебки лезут с ОДНОЙ целью-украсть как можно больше за период сидения на табуретке.
Чтобы побеждать-надо воевать, а не сидеть по норам, хомяча за обе щеки на всех уровнях.
Muz
4 Игорь (Muz)   • 11:38:26, Сегодня
-4

Хорошо, что ты не президент.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:41:29, Сегодня
-4

Нравится это или нет, но арми РФ - сильнейшая на континенте и вторая в мире. ВСУ в лучшем случае, с большой натяжкой - 30-я. Можно положить ВСУ до последнего солдата, но Россию победить не получится. На Донбассе РФ не ведет полномасштабных боевых дейтвий, и то за 6 лет их не потеснили. Можно сколько угодно орать "слава Украине" и рвать на груди вышиванку, но победить не полчится. Только переговоры.
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 11:48:55, Сегодня
+2

А ви думаєте у РФ є сили взяти наступом позиції української армії?
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:58:47, Сегодня
-1

Без малейших проблем. Если начнут воевать.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 12:15:41, Сегодня
+2

То чому ж не рознесли в пух і прах ВСУ? Тоді і домвлятись росіянам не треба буде.
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:19:40, Сегодня
-1

Так они и не воюют. Там пока только местные аборигены стреляют.
viewer
12 Name Surname (viewer)   • 12:28:15, Сегодня
-1

Що їм заважає ввести кадрових і рознести ВСУ, якщо вони в змозі це зробити?
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:33:08, Сегодня
0

Вероятно им это не нужно. Кадровых они ввели в Крым - резльтат известен.
Mykhailo
14 Михаил (Mykhailo)   • 13:18:02, Сегодня
0

Никто не может ответить на вопрос, если у нас война с Россией, почему по территории Крыма ВСУ не стреляет?
predi
17 predi (predi)   • 13:28:33, Сегодня
0

А нащо це робить?
Вв'язуватись з пропойцами а і неадекватами в активні протистояння ?
Пройде декілька років і Крим сам припливе в Україну!
Щось чув про СССР і як всі звідти втікали?
Історія повторюється.
pushistik13
28 Пушистик (pushistik13)   • 13:54:00, Сегодня
-1

приказа не было.....
Пятница13
32 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 14:04:02, Сегодня
-1

В Крыму регулярная армия России.
Stoics
30 Вольдемар (Stoics)   • 13:55:46, Сегодня
0

например, Крым. всухую отжали...
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 12:09:53, Сегодня
0

"Только переговоры."
Щоб Росія з вами вела переговори, вона має спочатку програти вам, як фінам в 1939-40.
Sams2
11 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:20:30, Сегодня
0

Хорошо бы. Но ситуация другая.
Mykhailo
15 Михаил (Mykhailo)   • 13:19:42, Сегодня
-2

Хм, финны в 39-м потеряли территории и пошли на требования СССР, каким образом это победа?
viewer
16 Name Surname (viewer)   • 13:28:15, Сегодня
-1

А тим, що в Хельсінкі так і не залунала "Принимай нас Суоми красавица", а Фінська РСР залишилась тільки в мріях комуністів.
pushistik13
22 Пушистик (pushistik13)   • 13:49:19, Сегодня
0

ну так и в Донецке не хотят слушать "плынэ кача"
и Луганская ОТГ осталась только в фейсбуке
не говоря за Крым....
viewer
31 Name Surname (viewer)   • 14:01:02, Сегодня
-1

Ну те що виконавці ОРДЛО громадян РФ Гіркін і громадянин РФ прем'єр-міністр так званої ДНР Бородай не хочуть щось слухати, я сперечатись не буду.
predi
20 predi (predi)   • 13:41:51, Сегодня
-1

Війна з фінами це позорна і програшна війна за всю історію кацапії.
Фіни не тільки вистояли, а і відправили в потойбіччя всю регулярну армію котра наступала. Фіни як в тиру відстрілювали "регулярні" війська.
Кацапи кинули поранених і вбитих на полі боя і позорно втікли. По болотах до цих пір знаходять тих, кого зрадила раша позорно відступивши.
Гордись Димм, може і твої предки там лежать в болоті до цих пір.
Muz
23 Игорь (Muz)   • 13:50:03, Сегодня
0

Так, і саме на основі цих "мегАперемог" фіни перші запищали про мирні переговори і віддали СССР, в результаті, частину своїх територій.
А ти вправно вмієш викручувати факти.
predi
29 predi (predi)   • 13:55:24, Сегодня
-1

Тоді дай поясни чому окупанти не зайняли всю територію фінів як і планували, а загинули в лісах від куль і холоду ?
Provocateur
19 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:40:16, Сегодня
-1

"Кац предлагает сдаться!" (с)
Artmaker
18 Евгений (Artmaker)   • 13:38:58, Сегодня
-1

По-ходу ВСУ снова подкинули в топку "войны с Рассеей" очередной "повзучий наступ" и получили ответку. Данные с той стороны это подтверждают.
https://www.youtube.com/watch?v=3r_IKJXQ1RQ
Истерия, поднявшаяся в СМИ с этой стороны так же подтверждает.
predi
24 predi (predi)   • 13:50:55, Сегодня
-1

ООО!
То ти вже тут даєш пруфи кацапо ТВ?
Зрозуміло кому служиш і хто тобі дав цей матеріал.
Але скажи, недалекий.
Кацапи запросили "тишу" щоб забрати з поля бою своїх загиблих. Як вони могли там опинитись якщо вони не наступали і повинні були знаходитись в своїх окопах?
Muz
27 Игорь (Muz)   • 13:53:37, Сегодня
-1

Шикарный источник) И текст так оттараторил качественно. Долго, наверное, учил)
Житич
21 Василий (Житич)   • 13:45:15, Сегодня
0

Договоры с дикими животными в виде путин и Ко ни к чему не приведут, по той причине что россия никогда договора не выполняла.Победить россию мы пока не в силах, но если мировое сообщество будет и дальше душить агрессора экономическими санкциями, доведя их до состояния когда им тупо не будет чего жрать, им будет не до войны.
Точно как не до войны было СССР в конце 80-х, когда страна разваливалась а народ был на гране голода.
Artmaker
25 Евгений (Artmaker)   • 13:52:26, Сегодня
-1

Это ты, что ли голодал в конце 80-х?)))
predi
33 predi (predi)   • 14:08:00, Сегодня
0

Голодали, прилавки пусті гроші обезцінені, що й привело до розвалу СССР.
pushistik13
26 Пушистик (pushistik13)   • 13:52:37, Сегодня
-1

так с Киевом и тем более с Тернополем никто и не договариваецца.
Для Москвы - не уровень.
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