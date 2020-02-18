Боевики атаковали украинские позиции на Донбассе: идут ожесточенные бои, есть потери

"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы", - написал Бутусов.