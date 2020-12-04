После 9 месяцев на передовой 30-механизированная бригада вернулась домой: к сожалению, не в полном составе. ВИДЕО

"До начала прекращения огня постоянные обстрелы со стороны противника были, были обстрелы с калибров 152 миллиметра, 122-го калибра и 120-го. Обстрелы из стрелкового оружия были каждый день фактически на всей линии обороны нашей бригады, после прекращения огня были редкие случаи обстрелов, но они имели место - стреляли из гранатометов, как правило, из стрелкового оружия, но в основном работали снайперы", - рассказал командир 30-й отдельной механизированной бригады Иван Гараз.

"Как вы думаете - тяжело ложиться спать, когда все в дыму стоит? Пожары лесные были, с ними боролись в течение месяца где-то, было потеряно имущество, личный состав остался без повреждений. Это был конец августа-сентябрь, ликвидировали своими силами, также привлекали местное ГСЧС из Попасной", - отметил военный.

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"Он сам из Киева, был очень опытным военным, разведчиком, учил молодое пополнение всему, что знал. В бою это был очень смелый человек, всегда достойно за себя отвечал, человек с большой буквы, одним словом", - сообщил старший солдат Роман Карабанов.