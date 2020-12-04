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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Декабрь » 4 » 17:55:12

После 9 месяцев на передовой 30-механизированная бригада вернулась домой: к сожалению, не в полном составе. ВИДЕО

Сегодня, 18:14:12 439 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После 9 месяцев на передовой 30-механизированная бригада вернулась домой: к сожалению, не в полном составе. ВИДЕО

 4 декабря в Новоград-Волынский из зоны проведения операции Объединенных сил вернулась 30-я отдельная механизированная бригада, бойцы которой провели на передовой 9 месяцев.

Несмотря на объявленное перемирие, по нашим военных ведут огонь снайперы и обстреливают из стрелкового оружия, передает "Суспільне".
 

"До начала прекращения огня постоянные обстрелы со стороны противника были, были обстрелы с калибров 152 миллиметра, 122-го калибра и 120-го. Обстрелы из стрелкового оружия были каждый день фактически на всей линии обороны нашей бригады, после прекращения огня были редкие случаи обстрелов, но они имели место - стреляли из гранатометов, как правило, из стрелкового оружия, но в основном работали снайперы", - рассказал командир 30-й отдельной механизированной бригады Иван Гараз.

 

Командир батальона бригады Владимир Гринюк говорит, что эта ротация была едва ли не самой сложной за все время, ведь бойцам приходилось бороться не только с российским врагом, но и с масштабными лесными пожарами.
 

"Как вы думаете - тяжело ложиться спать, когда все в дыму стоит? Пожары лесные были, с ними боролись в течение месяца где-то, было потеряно имущество, личный состав остался без повреждений. Это был конец августа-сентябрь, ликвидировали своими силами, также привлекали местное ГСЧС из Попасной", - отметил военный.


В Новоград-Волынский бригада вернулась не в полном составе, за время ротации от обстрелов и пуль погибли 5 бойцов. Среди них Леонид Добрянский, 45-летний мужчина служил разведчиком, в его блиндаж попал вражеский снаряд.

ФОТО: Суспільне
 

"Он сам из Киева, был очень опытным военным, разведчиком, учил молодое пополнение всему, что знал. В бою это был очень смелый человек, всегда достойно за себя отвечал, человек с большой буквы, одним словом", - сообщил старший солдат Роман Карабанов.


Сейчас на военных ждет отпуск, после которого они вернутся к службе и начнут подготовку к очередной ротации.
Тэги: 30-я бригада, ООС, военные, Война
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