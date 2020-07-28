Житомиряне вышли на протест против капитуляции. ФОТО

"Это всеукраинская акция, которую в Киеве проводит "Рух Опору Капітуляції". А мы поддерживаем ее здесь, на месте. Собрались неравнодушные жители города Житомира. Мы поддерживаем эту акцию, потому что озабочены тем, что происходит на линии фронта. Потому что может кто-то забыл, я напомню: у нас на востоке Украины седьмой год идет война - Россия оккупировала наши территории, аннексировала Крым. Сейчас у нас началось перемирие в двенадцать часов и одну минуту, о котором так много договаривался наш президент с Путиным, а в двенадцать часов двадцать шесть минут начались обстрелы, которые не заканчиваются. Поэтому мы не дадим сдавать интересы Украины и саму Украину ускоренными темпами. Небезразличных людей много по Украине, и я призываю всех к единению. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" - рассказала координатор акции в Житомире Виктория Артеменко.