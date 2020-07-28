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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 28 » 08:54:58

Житомиряне вышли на протест против капитуляции. ФОТО

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Житомиряне вышли на протест против капитуляции. ФОТО

 Житомир присоединился к всеукраинской акции "Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант". На площади Королёва, вечером 27 июля, собрались несколько десятков житомирян.

На акцию пришли люди, которым небезразлична судьба Украины и военных, которые защищают наше государство, передает "Суспільне Житомир".
 

"Это всеукраинская акция, которую в Киеве проводит "Рух Опору Капітуляції". А мы поддерживаем ее здесь, на месте. Собрались неравнодушные жители города Житомира. Мы поддерживаем эту акцию, потому что озабочены тем, что происходит на линии фронта. Потому что может кто-то забыл, я напомню: у нас на востоке Украины седьмой год идет война - Россия оккупировала наши территории, аннексировала Крым. Сейчас у нас началось перемирие в двенадцать часов и одну минуту, о котором так много договаривался наш президент с Путиным, а в двенадцать часов двадцать шесть минут начались обстрелы, которые не заканчиваются. Поэтому мы не дадим сдавать интересы Украины и саму Украину ускоренными темпами. Небезразличных людей много по Украине, и я призываю всех к единению. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" - рассказала координатор акции в Житомире Виктория Артеменко.


Житомиряне принесли украинские флаги, плакаты с надписями "Ні капітуляції!", "Стоп реваншу". Закончилась акция маршем по центральным улицам.

Как сообщал "Журнал Житомира", в полночь 27 июля на Донбассе должен был наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Через 20 минут после перемирия был зафиксирован обстрел подразделений 36-го отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.











Фото из соцсети / Юля Чепюк
Тэги: донбасс, Война, протест, Житомир
Комментариев: 10
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:41:50, Сегодня [Материал]
-5

Очень порадовала эта акция. Тем, что дебилов в Житомире не так много. Сколько их там - человек 40-50? Нормально.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 09:51:12, Сегодня [Материал]
-1

На манеже одни и те же
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 09:55:59, Сегодня [Материал]
-5

Петя платит - люди зарабатывают.
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 10:26:19, Сегодня [Материал]
+4

На 3. Ви якось узгоджуйте вкиди, бо Ваші однодумці кажуть, що ПП на відпочинок поїхав і не був на акції вчора, тіпа забив на капітуляцію, а Ви от таке...
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 10:32:27, Сегодня [Материал]
-5

Панство отдыхает, холопы работают - создают видимость возмущённой общественности.
Karab
8 Сергей (Karab)   • 11:17:23, Сегодня [Материал]
-3

Как изменился Петя за 5 лет
https://www.youtube.com/watch?v=ezB0jJTV9GQ
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:20:22, Сегодня [Материал]
-2

Житомиряни /= порохоботи. Логічна помилка хибного ототожнення у назві новини.
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 10:31:28, Сегодня [Материал]
-4

хммм, и сколько же эта кучка вони подымает, а их то с гулькин нос
Alex_zxc
9 Aleksandr (Alex_zxc)   • 11:21:22, Сегодня [Материал]
0

А где на митинге Преди? Почему не учавствует в этом балагане?
melan
10 melan (melan)   • 11:28:18, Сегодня [Материал]
0

эта жалкая кучка Житомиряне?? Не надо расписываться за весь город, по ходу видимо остальным жителям по барабану. Вот так и живем...
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