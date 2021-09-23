Житомир – в «желтой» зоне карантина: какие ограничения начали действовать

С 00:00 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответственно усилили карантинные ограничения, однако они не будут действовать для вакцинированных.
Массовые мероприятия
Массовые мероприятия можно проводить при заполненности помещения на две трети. Посетителям должны обязательно измерять температуру тела.
На массовых мероприятиях людям необходимо соблюдать масочный режим, а также пользоваться антисептиками. Безусловной составляющей событий будет безопасная дистанция гостей.
Кинотеатры и другие учреждения культуры
Учреждения культуры и кинотеатры будут работать также с максимальной наполненностью помещения на две трети. Между двумя заполненными посетителями рядами должен быть один пустой.
Разрешается также размещать места для зрителей в шахматном порядке, при условии 50% наполненности помещения.
Заведения общественного питания
В заведениях общественного питания, можно садиться до 4 человек за 1 столиком. При этом необходима дистанция между гостями – 1,5 метра.
Передвигаться по заведению можно только в средствах индивидуальной защиты. За столом и во время приема пищи или напитков разрешается быть без маски.
Спортзалы
Спортивные залы и фитнес-центры, которые будут работать, должны обеспечить 10 квадратных метров на человека.
Учебные заведения
Ограничения желтой зоны предусматривают запрет посещать учебные заведения, если 80% персонала не вакцинированы хотя бы одной дозой.
Исключением являются детские сады и 1-4 классы школ
, они смогут продолжать работать даже если не будет соблюдена норма в 80% вакцинированных.
Транспорт
В "желтой" зоне не предусмотрено введение ограничения для транспорта. Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что транспорт не будут останавливать даже в "красной" зоне. Также не планируют проверять наличие вакцинации у пассажиров, а вот водители должны быть с прививкой.
Ограничения "желтого" уровня не будут применяться
, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 часов) результат ПЦР или экспресс-тестирования. Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, его можно сгенерировать в приложении "Дія".