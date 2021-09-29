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На Житомирщине в результате аварии перевернулась и загорелась Таврия. ФОТО

Сегодня, 12:54:12 426 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в результате аварии перевернулась и загорелась Таврия. ФОТО

 В Житомирской области в результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 87 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 55-летний житель Радомышльской громады, выезжая со стороны с. Ирша на автодорогу Киев - Ковель - Ягодин, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Таврия под управлением 52-летнего жителя Емильчинщины", - говорится в сообщении.


Фото: полиция


В результате ДТП Таврия перевернулась и загорелась. Травмы получили две пассажирки автомобиля. Их доставили в Малинскую райбольницу для обследования и оказания помощи.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: дтп, Житомирщина
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