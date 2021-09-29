На Житомирщине в результате аварии перевернулась и загорелась Таврия. ФОТО

В Житомирской области в результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 87 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирщины.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 55-летний житель Радомышльской громады, выезжая со стороны с. Ирша на автодорогу Киев - Ковель - Ягодин, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Таврия под управлением 52-летнего жителя Емильчинщины", - говорится в сообщении.
Фото: полиция
В результате ДТП Таврия перевернулась и загорелась. Травмы получили две пассажирки автомобиля. Их доставили в Малинскую райбольницу для обследования и оказания помощи.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.