Бизнес на могилах: на Житомирщине мужчина сдавал надгробия на металлолом

В городе Радомышль Житомирской области мужчина воровал на кладбище металлические надгробия и сдавал на металлолом. За "вандальный" бизнес злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Об этом "ЖЖ
" сообщили в полиции Житомирщины.
"В Радомышльское отделение полиции 4 октября поступило сообщение о вандализме на местном кладбище. Полицейские следственно-оперативной группы, которые работали на месте происшествия, зафиксировали похищения металлических надгробий из девяти могил, расположенных рядом на одном участке", - информирует пресс-служба полиции.
Правоохранители проверили круг лиц, которые ранее попадали в их поле зрения за подобные правонарушения, и места приема металлолома. В результате разоблачили причастность к надругательству 52-летнего жителя города. Свою вину он признал.
"Мужчина проживает неподалеку кладбища, поэтому и повадился ночью демонтировать надгробия. Свою добычу сдавал на металлолом"
, - отмечают в полиции.
По действующему законодательству за подобные противоправные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.