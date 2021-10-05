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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 5 » 14:27:07

Бизнес на могилах: на Житомирщине мужчина сдавал надгробия на металлолом

Вчера, 14:27:07 556 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бизнес на могилах: на Житомирщине мужчина сдавал надгробия на металлолом

 В городе Радомышль Житомирской области мужчина воровал на кладбище металлические надгробия и сдавал на металлолом. За "вандальный" бизнес злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Об этом "ЖЖ" сообщили в полиции Житомирщины.
 

"В Радомышльское отделение полиции 4 октября поступило сообщение о вандализме на местном кладбище. Полицейские следственно-оперативной группы, которые работали на месте происшествия, зафиксировали похищения металлических надгробий из девяти могил, расположенных рядом на одном участке", - информирует пресс-служба полиции.


Правоохранители проверили круг лиц, которые ранее попадали в их поле зрения за подобные правонарушения, и места приема металлолома. В результате разоблачили причастность к надругательству 52-летнего жителя города. Свою вину он признал.

"Мужчина проживает неподалеку кладбища, поэтому и повадился ночью демонтировать надгробия. Свою добычу сдавал на металлолом", - отмечают в полиции.

По действующему законодательству за подобные противоправные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.
Тэги: кладбище, Житомирщина, кража
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