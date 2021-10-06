Команда из Житомира выиграла кубок Европейских Чемпионов по хоккею на траве. ФОТО

Житомирская команда «Феникс» стала победителем Кубка Европейских чемпионов Challenge II по хоккею на траве.
В соревнованиях, которые проходили в Словении, наши спортсмены забили 19 голов, пропустив лишь 1 мяч, информирует пресс-служба облсовета
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Команда на чемпионате Украины среди мужских команд Высшей лиги в сезоне 2018-2019 годов и на Кубке Украины завоевала 3 место. На чемпионате Украины среди мужских команд сезона 2019-2020 заняла 4 место. В сезоне 2020-2021 команда стала серебряным призером чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги.
В команду входит 19 спортсменов и 2 тренера: мастера спорта Украины Андрей Черкас и Евгений Мокрицкий.
Отделение хоккея на траве Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства находится в Бердичеве. Учебно-тренировочные занятия проходят на базе Гришковецкой гимназии на площадке с искусственным покрытием, которая была построена в 2007 году. В 2019-2020 годах проводилась её реконструкция.
Готовясь к чемпионатам Украины спортсмены проводят учебно-тренировочные сборы на базе Винницкой школы высшего спортивного мастерства.