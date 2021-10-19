В Житомире Toyota протаранил забор и заблокировала движение трамваев. ФОТО

В Житомире водитель автомобиля Toyota врезался в забор и вылетел на трамвайные пути. ДТП произошло вечером 18 октября на улице Королёва. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила патрульная полиция.
"Вчера, около 20 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Королёва произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших с участием автомобиля Toyota. Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на забор"
, - информируют
правоохранители.
Во время проверки документов у патрульных возникло подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
"От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) и протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП", - добавили полицейские.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался.
Фото: патрульная полиция