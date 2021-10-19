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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 19 » 12:41:45

В Житомире Toyota протаранил забор и заблокировала движение трамваев. ФОТО

Сегодня, 12:41:45 982 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире Toyota протаранил забор и заблокировала движение трамваев. ФОТО

 В Житомире водитель автомобиля Toyota врезался в забор и вылетел на трамвайные пути. ДТП произошло вечером 18 октября на улице Королёва. Об этом "Журналу Житомира" сообщила патрульная полиция.

"Вчера, около 20 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Королёва произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших с участием автомобиля Toyota. Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на забор", - информируют правоохранители.

Во время проверки документов у патрульных возникло подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
 

"От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) и протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП", - добавили полицейские.


В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался.





Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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