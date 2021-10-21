У межах ініціативи Президента на Житомирщині за 1 день висадили 1 мільйон дерев. ФОТО

Акція «Створюємо ліси разом» відбулась у межах програми Президента Володимира Зеленського «Зелена Країна». Усього в планах за 3 роки висадити 1 мільярд дерев в Україні.
На Житомирщині співорганізатором акції стала команда партії «Слуга Народу» спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства. За оцінками лісівників, саджали дерева по всіх куточках області більше 6,5 тисяч людей.
«Сьогодні ми висаджуємо дерева практично у всіх 66 громадах, у всіх 20 лісгоспах Житомирщини. Залучені народні депутати України, депутати місцевих рад, голови громад, наші активісти та волонтери, небайдужі мешканці області. Цим ми поновлюємо ліси та підтримуємо екологію, яка дуже постраждала за багато років, особливо на Житомирщині. Незаконні вирубки, захаращеність лісів, масштабні пожежі на Поліссі минулого року – все це завдало чималої шкоди», – зазначив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Акцію з озеленення підтримав голова облради Володимир Федоренко. Разом із народною депутаткою України Тетяною Грищенко (фракція «Слуга Народу»), головою Коростенської райради Юлією Гаєвскою, головою Коростенської РДА Юрієм Тарасюком, керівництвом громади та володнтерами він долучилився до садіння лісу в Малинському лісгоспі.
«Це надважлива екологічна ініціатива, особливо для Житомирської області, понад 40 тисяч гектарів території якої минулої весни охопили масштабні лісові пожежі. Тож відтворення та збереження наших лісів – пріоритетне завдання для нас!»
– підкреслив голова облради від партії «Слуга Народу» Володимир Федоренко.
В обласному управлінні лісового господарства кажуть: Житомирщина виконала усі плани, які перед нею поставила держава. Завдяки системному підходу за минулий рік вдалося повністю перезавантажити галузь. Значно покращилася матеріально-технічна база, розвивається інфраструктура, проводяться протипожежні заходи, збільшуються зарплати співробітників та відрахування в бюджет.
Нове оснащення, службові автомобілі, камери відеоспостереження, спецодяг, ранцеві вогнегасники, збільшення кількості пожежних водойм – усе це допомагає зберегти ліс та застерігає від масштабних пожеж.
«Осіння лісокультурна кампанія — лісівники взяли за мету відновити 2 тисячі гектарів. Станом на сьогодні вже 650 гектарів створено лісових культур. Я вдячний усім лісівникам за високу професійну роботу, яку вони здійснюють»
, – підкреслює начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк.
Нагадуємо, що акція «Створюємо ліси разом» в межах програми Президента «Зелена країна» продовжується, і долучитися до неї може кожен бажаючий. Для цього потрібно зареєструватися на сайті https://zelenakraina.gov.ua/
і заповнити спеціальну форму.
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»