У межах ініціативи Президента на Житомирщині за 1 день висадили 1 мільйон дерев. ФОТО

«Сьогодні ми висаджуємо дерева практично у всіх 66 громадах, у всіх 20 лісгоспах Житомирщини. Залучені народні депутати України, депутати місцевих рад, голови громад, наші активісти та волонтери, небайдужі мешканці області. Цим ми поновлюємо ліси та підтримуємо екологію, яка дуже постраждала за багато років, особливо на Житомирщині. Незаконні вирубки, захаращеність лісів, масштабні пожежі на Поліссі минулого року – все це завдало чималої шкоди», – зазначив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.