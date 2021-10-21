Сергей Сухомлин ответил антивакцинаторам: Не хочешь вакцинироваться, тогда живи не в социуме

«Я понимаю, что многие люди сейчас говорят о своих правах, конституционных правах. Мы уже это проходили несколько лет назад, когда была эпидемия кори, и мы тогда волевым решением, получая недовольство людей и различные акции, заставили провакцинировать детей и у нас не было эпидемии кори, которая могла бы быть, и это действительно была бы беда. После этого на нас подали в суд, мы выиграли первую инстанцию, вторую и получили решение Верховного суда Украины, который подтвердил, что мы были правы, потому что есть закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в котором есть четкие нормы когда власть может применять ограничения. Еще раз хочу сказать, что права человека - это святое, но права каждого человека заканчиваются ровно там, где начинаются права другого человека. И права другого человека на работу, на медицинское обслуживание, на здоровье не должны быть нарушены другим человеком. Если одни проходят вакцинацию, делают себе прививки и обеспечивают себя и своих родных какой-то надеждой на безопасное прохождение этой эпидемии, то часть людей просто ждет, когда эти люди сделают ему коллективный иммунитет и за счет этих людей он будет хорошо жить. Так не будет», - сказал Сергей Сухомлин.