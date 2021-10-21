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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Октябрь » 21 » 16:29:44

Сергей Сухомлин ответил антивакцинаторам: Не хочешь вакцинироваться, тогда живи не в социуме

Сегодня, 16:29:44 1491 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин ответил антивакцинаторам: Не хочешь вакцинироваться, тогда живи не в социуме

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин обратился к антивакцинаторам, напомнив о правах других людей, и вспомнил ситуацию с принудительной вакцинацией от кори.

Об этом Сухомлин говорил 21 октября в прямом эфире на сайте Житомир.info.
 

«Я понимаю, что многие люди сейчас говорят о своих правах, конституционных правах. Мы уже это проходили несколько лет назад, когда была эпидемия кори, и мы тогда волевым решением, получая недовольство людей и различные акции, заставили провакцинировать детей и у нас не было эпидемии кори, которая могла бы быть, и это действительно была бы беда. После этого на нас подали в суд, мы выиграли первую инстанцию, вторую и получили решение Верховного суда Украины, который подтвердил, что мы были правы, потому что есть закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в котором есть четкие нормы когда власть может применять ограничения. Еще раз хочу сказать, что права человека - это святое, но права каждого человека заканчиваются ровно там, где начинаются права другого человека. И права другого человека на работу, на медицинское обслуживание, на здоровье не должны быть нарушены другим человеком. Если одни проходят вакцинацию, делают себе прививки и обеспечивают себя и своих родных какой-то надеждой на безопасное прохождение этой эпидемии, то часть людей просто ждет, когда эти люди сделают ему коллективный иммунитет и за счет этих людей он будет хорошо жить. Так не будет», - сказал Сергей Сухомлин.


Мэр отметил, что противники вакцинации лишают себя жизни в социуме.
 

«Ты не в социуме, тогда не пользуйся коммунальным транспортом или частным (общественным) транспортом, тогда не можешь зайти в какое-то кафе или магазин, здесь уже будут ограничения. Есть бизнес по доставке продуктов из магазинов, люди, которые не имеют сертификатов (о вакцинации), могут позвонить и заказать себе домой. Если ты не хочешь вакцинироваться, тогда живи не в социуме», - отметил мэр Житомира.


Стоит добавить, что за минувшие сутки в области 6710 человек сделали прививки. Это рекордная цифра от начала вакцинации. Информация о работе центров вакцинации - по ссылке.
Тэги: вакцинация, сергей сухомлин
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Комментариев: 12
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 17:12:13, Сегодня [Материал]

НУ уважаемый мер если вы такой умный то сделайте эту вакцину обязательной и возьмите за нее ответственность. что если что не так государство должно возместить деньги за смерть человека после вакцинации. его семье. чего ж вы так не сделаете ? боитесь!
melan
2 melan (melan)   • 17:25:02, Сегодня [Материал]

у меня знакомые вакцинировались летом файзером, а пару дней назад заболели. И соседка зайдя к ним заразилась. Наверное не в то место вакцину колют)).
lucifer
3 Lucifer (lucifer)   • 17:53:30, Сегодня [Материал]

Вакцина лише навчає організм боротися з коронавірусом, а не створює якийсь уявний бар’єр для нього. Вакциновані можуть і будуть хворіти, просто в них більше шансів перехворіти без ускладнень.
ciklumig
4 НеВажно (ciklumig)   • 18:11:48, Сегодня [Материал]

Тогда как это вяжется с тем, что невакцинированые не могут быть с теми, кто вакцинировался? Барьера же нет
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 18:38:53, Сегодня [Материал]

Банальные манипулятивные данные. Есть уйма людей к-рые болели бессимптомно, или в легкой форме или в средней и сидели дома, и никто им в мед карточку не заносил даже диагноз, что они переболели. Большое кол-во людей просто ушло мимо статистики, а показывают лишь статистику, выгодную для нагнетания истерики.

Вот те госпитализации и реанимации - там в основном лежат пожилые люди и группа риска. Но таких людей малый % от общего кол-ва болеющих. Вот нам статистику дают сколько подтвержденных случаев заболевания и сколько госпитализаций + умерших. Но вам же никто не говорит, сколько из тех подтвержденных случаев болеет в % вакцинированных и не вакцинированных.

А теперь, всех тех, кто даже болел бессимптомно или в легкой форме, заставляют колоться. Логика где? У людей итак все было хорошо, организм сам справлялся спокойно. Нет, давайте колитесь, делать злой штамм! То что он более заразный, это все его отличие и все. А косит он точно так же те уязвимые группы населения. Уже звучали не раз заявления, что в нашей стране ради цифр укололи в основном средний возраст, а не сфокусировались на группах риска (по болезням и старики). В итоге как и раньше, сейчас 90 или более процентов госпитализаций - пожилые люди.
dakar
10 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:23:31, Сегодня [Материал]

Зашибись у вас статистическая выборка. Нахер тот ВОЗ с его исследованиями. У чувака с интернета заболели знакомые после вакцинации, значит вакцины не действуют. Логично же.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 18:31:40, Сегодня [Материал]

Манипулятор этот мэр. Он только забыл одну существенную разницу между вакцинами от короны и кори. Последнее прошло все стадии испытания, одобрено ВОЗ и все побочки известны. В ситуации с короной - весь цикл испытаний не прошла ни одна вакцина в мире, и сейчас ее массово испытывают на жителях планеты (в большинстве - принудительно, а не на добровольной основе). Более того что вакцины по живому принудительно испытывают на всех, так еще и за последствия никакой ответственности. В нашей стране десятки тысяч умерли от последствий короны, но не от самой короны. Это значит, что никто никому ничего не выплачивал и выплачивать не будет.

Так что, мне не совсем понятно, в каком именно социуме живет этот "мэр" Житомира.
dakar
11 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:27:22, Сегодня [Материал]

Все используемые вакцины прошли испытания и одобрены ВОЗ. Когда изобретали первые вакцины от той же кори используемые повсеместно, то тогда даже близко не было проведено таких исследований как сейчас.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 19:07:20, Сегодня [Материал]

и налоги можно не платить?
и коммуналку не оплачивать?
этот мерроку великолепен, на пятый срок его, #водинтур....
borisdom
8 Борис (borisdom)   • 21:50:43, Сегодня [Материал]

А потом начнут сгонять в концлагеря и сжигать. Чистая демократия. Если ты не согласен. Истинное лицо. Спасибо, за правду.
Admiral8
9 Papa (Admiral8)   • 22:21:55, Сегодня [Материал]

Вообще-то с говном и ядом во всех магазинах народ поголовно убил свой иммунитет и превратил свои тела в гниющие вонючие помойки, которые надо каждый день мыть. Зожники давно ждали эпидемию и вот она пришла. Если делать обязательными прививки, тогда надо запретить белую муку, чипсы, мясо, кофе, , сахар, сигареты, водку и тд
dakar
12 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:27:54, Сегодня [Материал]

Меру зачет.
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