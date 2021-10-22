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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 22 » 12:17:47

На Житомирщине погиб мужчина, сжигая сухостой во дворе

Сегодня, 12:17:44 433 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине погиб мужчина, сжигая сухостой во дворе

 В Житомирской области мужчина погиб, сжигая сухостой возле своего дома. Инцидент произошел 21 октября в пгт Романов.
 

"21 октября в 13:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местной жительницы о возгорании сухой растительности. По прибытию бойцов ГСЧС к месту происшествия выяснилось, что на территории частного домовладения горит сухая трава на площади 0,2 га", - информирует пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.


Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По предварительной информации очевидцев, хозяин дома сжигал сухостой во дворе. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться в сторону жилого дома. Мужчина самостоятельно пытался потушить пламя.

В настоящее время все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Тэги: Житомирщина, пожар
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:52:55, Сегодня [Материал]

день только начался а уже хорошие новости... туда этому "гражданину" и дорога. Ещё бы и на площади его на пару дней обугленного выставили чтобы остальным было неповадно заниматся такой сранью. сколько не проси не жечь траву а эти уроды не унимаются, травят всех
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