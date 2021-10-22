На Житомирщине погиб мужчина, сжигая сухостой во дворе

В Житомирской области мужчина погиб, сжигая сухостой возле своего дома. Инцидент произошел 21 октября в пгт Романов.
"21 октября в 13:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местной жительницы о возгорании сухой растительности. По прибытию бойцов ГСЧС к месту происшествия выяснилось, что на территории частного домовладения горит сухая трава на площади 0,2 га", - информирует пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
По предварительной информации очевидцев, хозяин дома сжигал сухостой во дворе. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться в сторону жилого дома. Мужчина самостоятельно пытался потушить пламя.
В настоящее время все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.