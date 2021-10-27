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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 27 » 10:34:23

ДТП на Житомирщине: ВАЗ 2101 слетел в кювет, водитель погиб

Сегодня, 10:34:23 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на Житомирщине: ВАЗ 2101 слетел в кювет, водитель погиб

 В Житомирской области в ДТП погиб водитель ВАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября вблизи с. Звиняче Бердичевского района.

"Около 16:30 в Бердичевское районное отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим, которое произошло на 29 км автодороги Бердичев - Погребище - Ильинцы", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и съехал в кювет.

Фото: полиция


В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы с жизнью травмы. Погибший – 39-летний бердичевлянин.

Все обстоятельства и причины происшествия выясняются в рамках начатого уголовного производства.
Тэги: дтп, Житомирщина
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