ДТП на Житомирщине: ВАЗ 2101 слетел в кювет, водитель погиб

В Житомирской области в ДТП погиб водитель ВАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября вблизи с. Звиняче Бердичевского района.
"Около 16:30 в Бердичевское районное отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим, которое произошло на 29 км автодороги Бердичев - Погребище - Ильинцы"
, - сообщили в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и съехал в кювет.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы с жизнью травмы. Погибший – 39-летний бердичевлянин.
Все обстоятельства и причины происшествия выясняются в рамках начатого уголовного производства.