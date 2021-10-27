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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 27 » 17:44:40

Житомирская областная больница готовится к приему covid-больных: развернули 200 коек. ВИДЕО

Вчера, 17:44:40 783 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская областная больница готовится к приему covid-больных: развернули 200 коек. ВИДЕО

 В Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского для лечения больных коронавирусом перепрофилировали шесть отделений, в которых развернули 200 коек.

Областная больница является больницей второй волны. Распоряжения госпитализировать людей с коронавирусом у больницы еще нет, но в перепрофилированных отделениях уже находятся три пациента с диагнозом COVID-19, сообщает "Суспільне".
 

"Эти пациенты были доставлены к нам, потому что они нуждались в высокоспециализированной неотложной медицинской помощи, и в процессе оказания помощи и обследования мы обнаружили, что у них есть коронавирус, – говорит Богдан Леськив, руководитель областной больницы. – Пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии из-за основных заболеваний, из-за черепно-мозговых травм или инсультов, а также они находятся на аппаратном дыхании, поэтому перевозка их в другие лечебные учреждения достаточно опасна".


К приему больных COVID-19 больницу готовили в течение года.
 

"За последние 12 месяцев мы дополнительно провели около трех километров кислородных трубопроводов, вдвое увеличили количество дыхательной аппаратуры, втрое увеличили количество кислородных точек, мы вдвое увеличили количество емкостей для жидкого кислорода и сейчас можем принимать около 7 тонн жидкого кислорода", – добавил Леськив.

 

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом будут оказывать шесть медицинских бригад.
 

"У нас, если не хватает врачей-анастазиологов, то в эти шесть бригад будут включены врачи других специальностей, которые будут оказывать помощь пациентам с ковидом. При необходимости мы обычно бы хотели привлечь других врачей анастезиологов для работы, потому что это действительно трудная работа с такими пациентами", – рассказал Геннадий Загуменный, заведующий инфекционным отделением №1 областной больницы.


Напомним, по состоянию на утро 27 октября на стационарном лечении в городских больницах находился 471 человек.
Тэги: коронавирус, областная больница
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:19:33, Вчера [Материал]

если Загуменный действительно так сказал, а не редакторка новын безграмотная, то это жопа....
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