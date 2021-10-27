Житомирская областная больница готовится к приему covid-больных: развернули 200 коек. ВИДЕО

"Эти пациенты были доставлены к нам, потому что они нуждались в высокоспециализированной неотложной медицинской помощи, и в процессе оказания помощи и обследования мы обнаружили, что у них есть коронавирус, – говорит Богдан Леськив, руководитель областной больницы. – Пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии из-за основных заболеваний, из-за черепно-мозговых травм или инсультов, а также они находятся на аппаратном дыхании, поэтому перевозка их в другие лечебные учреждения достаточно опасна".

"За последние 12 месяцев мы дополнительно провели около трех километров кислородных трубопроводов, вдвое увеличили количество дыхательной аппаратуры, втрое увеличили количество кислородных точек, мы вдвое увеличили количество емкостей для жидкого кислорода и сейчас можем принимать около 7 тонн жидкого кислорода", – добавил Леськив.

"У нас, если не хватает врачей-анастазиологов, то в эти шесть бригад будут включены врачи других специальностей, которые будут оказывать помощь пациентам с ковидом. При необходимости мы обычно бы хотели привлечь других врачей анастезиологов для работы, потому что это действительно трудная работа с такими пациентами", – рассказал Геннадий Загуменный, заведующий инфекционным отделением №1 областной больницы.