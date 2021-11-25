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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 10:52:54

В Житомире планируют построить «Ольжич Space»: объявлен тендер на 6,7 млн грн

Вчера, 10:52:54 2125 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире планируют построить «Ольжич Space»: объявлен тендер на 6,7 млн грн

 В Житомире на месте, где больше 100 лет назад стоял дом, в котором родился Олег Ольжич, может появиться культурное пространство.

17 ноября управление капитального строительства городского совета объявило тендер на реконструкцию территории с установлением архитектурных форм на улице Ольжича, 14. Указанная стоимость – 6 млн 700 тыс. грн, сообщает Житомир инфо.

Сегодня на этом участке пустырь, а в планах построить площадку для культурных встреч и обсуждений, также обустроить экспозицию, посвященную политическому деятелю.

Эскизы будущего пространства показала директор музея космонавтики им. Королёва Ирина Дячук, которая была инициатором создания «Ольжич Space». Однако обсуждения по его виду до сих пор продолжаются.



«Это, скорее всего, будет комплекс из трех павильонов, из которых мы можем сделать определенную композицию. В одной из этих форм, я предлагаю, мы еще это все будем обсуждать, но предлагаю сделать культурно-художественную студию для встреч», - рассказывает директор музея космонавтики им. С. Королёва Ирина Дячук.

В другом павильоне могут обустроить экспозицию о жизни и творческой деятельности Олега Ольжича.

В тендере говорится, что за 6,7 млн грн планируют провести канализацию и электросеть, возвести сам павильон, установить сигнализацию и противопожарную систему. Также на территории появится уличное освещение, лавки, урны и велопарковка, а вокруг павильона высадят деревья и кустарники.

Если тендер пройдет успешно, работы могут начать уже в декабре этого года и завершить к сентябрю 2022 года.

В управлении капитального строительства городского совета надеются, что средства на проект будут выделены из областного бюджета.





Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомир, Олег Ольжич
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Комментариев: 4
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:36:22, Вчера [Материал]

Ну, що це за маячня? Який ще, до біса, простір за 6,7 мільйонів? Стоїть занедбаний "Жовтень". Стоїть занедбаний "Космос". Стоять порожні музеї Корольова, Короленка, краєзнавчий. Простору - хоч греблю гати.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:56:39, Вчера [Материал]

Сухоблин, житомиряне десятки лет ходят по убитым в хлам тротуарах, ездят по убитых дорогах. В конце концов, житомирянам негде в городе справлять свою нужду. Туалетов можно сказать что не существует.

Хватит уже фигней маяться и выкидывать деньги на такие проекты как в новости. Сделай сначала жизнь житомирянам комфортнее, а тогда уже сможешь и раскидываться деньгами на всякие опенспейсы или опенспайсы.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:03:40, Вчера [Материал]

Сначала снесут исторический дом, который вообще трогать нельзя. Потом построят этот "Ольжич-спайс", а затем его приватизирует Розенблат, который уже приватизировал культурное пространство в виде гостинницы "Житомир" . И появится новый "Ольжич спа-салон"
suhoj29
4 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:58:39, Вчера [Материал]

Абсолютно згоден з Тарасом! в Житомирі маса обєктів вже збудованих яких треба врятувати ... а викинуть 6.7 млн.. локація в кущах...
он стоїть скелет - Келії єзуїтського монастиря (Житомир) — одна з найстаріших архітектурних споруд у місті Житомирі[1]. Розташовується по вулиці Леха Качинського, 12[2]. Пам'ятка архітектури національного значення[1][3], охоронний номер — 1091[4]. чому принаймі не витратити кошти на консервацію ?

Далі спільно з Польщею можна реставрувати ....
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