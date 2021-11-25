В Житомире планируют построить «Ольжич Space»: объявлен тендер на 6,7 млн грн

В Житомире на месте, где больше 100 лет назад стоял дом, в котором родился Олег Ольжич, может появиться культурное пространство.
17 ноября управление капитального строительства городского совета объявило тендер на реконструкцию территории с установлением архитектурных форм на улице Ольжича, 14. Указанная стоимость – 6 млн 700 тыс. грн, сообщает Житомир инфо
.
Сегодня на этом участке пустырь, а в планах построить площадку для культурных встреч и обсуждений, также обустроить экспозицию, посвященную политическому деятелю.
Эскизы будущего пространства показала директор музея космонавтики им. Королёва Ирина Дячук, которая была инициатором создания «Ольжич Space». Однако обсуждения по его виду до сих пор продолжаются.
«Это, скорее всего, будет комплекс из трех павильонов, из которых мы можем сделать определенную композицию. В одной из этих форм, я предлагаю, мы еще это все будем обсуждать, но предлагаю сделать культурно-художественную студию для встреч»
, - рассказывает директор музея космонавтики им. С. Королёва Ирина Дячук.
В другом павильоне могут обустроить экспозицию о жизни и творческой деятельности Олега Ольжича.
В тендере говорится, что за 6,7 млн грн планируют провести канализацию и электросеть, возвести сам павильон, установить сигнализацию и противопожарную систему. Также на территории появится уличное освещение, лавки, урны и велопарковка, а вокруг павильона высадят деревья и кустарники.
Если тендер пройдет успешно, работы могут начать уже в декабре этого года и завершить к сентябрю 2022 года.
В управлении капитального строительства городского совета надеются, что средства на проект будут выделены из областного бюджета.
Фото: Житомир инфо