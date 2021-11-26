На улицах Житомира насчитали 137 рабочих водоразборных колонок: 35 из них демонтируют

"Мы насчитываем на одну колонку по норме три кубометра воды. Установили счетчик, чтобы проверить, или эта норма соответствует нашим начислениям, и по счетчику получилось 140 кубов – это большие потери. Треть колонок мы доведем до потребителей, их подсоединим к воде и уменьшим потери. Мы не сможем полностью завести воду в дом, подключить ее к кранам, установить санузлы и все остальное – это люди должны делать сами", – сказал Сергей Еремин.

"В этих колонках чаще всего ломается эжектор, – говорит работник водоканала Петр Пикуль. – Там внутри есть сальники. И эти сальники, которые от частого нажатия разрабатываются – ломаются. Ручки от колонок мы специально снимаем, потому что дети их изгибают и ломают. Мы их снимаем и отдаем жителям, которые платят за пользование колонкой. Раз в год мы проводим профилактику, меняем трубу, штангу и инжектор".

"Воды в доме нет. Мы ее сюда не заводим, потому что у нас старый дом. Стены трухлявые, если проведешь воду, начнешь долбить, то стена может пойти вниз. Колонка важна не только для меня, здесь и соседи есть и из этого дома и те, которые приходят из соседнего переулка", – отметил горожанин.