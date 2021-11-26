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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 26 » 15:35:10

На улицах Житомира насчитали 137 рабочих водоразборных колонок: 35 из них демонтируют

Вчера, 15:35:10 880 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира насчитали 137 рабочих водоразборных колонок: 35 из них демонтируют

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" планирует демонтировать в городе 35 из 137 водоразборных колонок. Колонки демонтируют из-за неконтролируемых расходов питьевой воды и отсутствия запчастей для ремонта и обслуживания гидрантов.

Об этом в комментарии suspilne.media рассказал технический директор предприятия Сергей Еремин.

"От 200 до 300 тысяч мы тратим постоянно на ремонт колонок. Стараемся из демонтированных колонок брать запчасти, чтобы можно было отремонтировать сломанные", - отметил Сергей Еремин.

Гидранты, из которых расходуется больше всего воды, в следующем году демонтируют. Водоканал подведет воду к домам людей, которые платят за воду из колонок.
 

"Мы насчитываем на одну колонку по норме три кубометра воды. Установили счетчик, чтобы проверить, или эта норма соответствует нашим начислениям, и по счетчику получилось 140 кубов – это большие потери. Треть колонок мы доведем до потребителей, их подсоединим к воде и уменьшим потери. Мы не сможем полностью завести воду в дом, подключить ее к кранам, установить санузлы и все остальное – это люди должны делать сами", – сказал Сергей Еремин.


10-12 питьевых гидрантов ежемесячно ломаются. Если неисправность не требует замены запчастей, то колонку чинят в течение двух часов.
 

"В этих колонках чаще всего ломается эжектор, – говорит работник водоканала Петр Пикуль. – Там внутри есть сальники. И эти сальники, которые от частого нажатия разрабатываются – ломаются. Ручки от колонок мы специально снимаем, потому что дети их изгибают и ломают. Мы их снимаем и отдаем жителям, которые платят за пользование колонкой. Раз в год мы проводим профилактику, меняем трубу, штангу и инжектор".


Житомирянин Роман Вишневский рассказал, что к его дому не подключено централизованное водоснабжение. Подключиться к городскому водопроводу его семья не может. Воду они набирают из водоразборной колонки у дома. За ее использование семья платит до 50 гривен в месяц.
 

"Воды в доме нет. Мы ее сюда не заводим, потому что у нас старый дом. Стены трухлявые, если проведешь воду, начнешь долбить, то стена может пойти вниз. Колонка важна не только для меня, здесь и соседи есть и из этого дома и те, которые приходят из соседнего переулка", – отметил горожанин.


В настоящее время из 147 колонок в Житомире работает 137. 
Тэги: Житомир, колонка, вода
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:50:34, Вчера [Материал]

Ты устанавливал эти колонки? Нет ну так иди броди. Когда этого Никитюка и силовиков которые его крышуют привлекут к ответу?
melan
2 melan (melan)   • 17:51:15, Вчера [Материал]

.....Ручки от колонок мы специально снимаем, потому что дети их изгибают и ломают.....

Он что дурак?? Там такая сталюка что мужик не согнет.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:43:15, Вчера [Материал]

Бізнес стратегія не змінюється з 90х - демонтувати, здати на металобрухт і отримавши копійчину на карман знищити структуру в цілому.
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