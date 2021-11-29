Зима по расписанию: в первые дни декабря синоптики прогнозируют в Житомире снег и мороз

Зима в Житомире по прогнозам синоптиков стартует четко по расписанию. 1 декабря обещают снег, а ночью - небольшие морозы.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра
.
1 декабря
Облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1°C тепла до 1°C мороза, днем от 1°C мороза до 1°C тепла.
2 декабря
Облачно с прояснением. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3°C мороза, днем 5-7°C тепла.
3 декабря
Временами небольшие осадки. Температура ночью 1-3°C тепла, днем 0-5°C тепла.
Какой будет зима 2022
По прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды
, зима 2021-2022 в Украине будет мягкой, теплее нормы.
С декабря 2021 по февраль 2022 года на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха. Количество осадков будет близким к норме, снежный покров - неустойчивый. В течение всей зимы в Украине ожидаются и снегопады, и дожди.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что декабрь будет отличаться колебанием температур: ночью они будут опускаться до минусовых значений, а днем - повышаться.
"В январе в Украину придут сильные морозы до -20 градусов"
, - рассказала Вазира Мартазинова в комментарии "Обозревателю
".
Февраль, по ее словам, будет "затяжным и снежным". Но снег не будет лежать на земле долго из-за колебаний температуры.