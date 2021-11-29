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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 29 » 16:55:48

Зима по расписанию: в первые дни декабря синоптики прогнозируют в Житомире снег и мороз

Вчера, 16:55:48 1861 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зима по расписанию: в первые дни декабря синоптики прогнозируют в Житомире снег и мороз

 Зима в Житомире по прогнозам синоптиков стартует четко по расписанию. 1 декабря обещают снег, а ночью - небольшие морозы.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

1 декабря

Облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1°C тепла до 1°C мороза, днем ​​от 1°C мороза до 1°C тепла.

2 декабря

Облачно с прояснением. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3°C мороза, днем ​​5-7°C тепла.

3 декабря

Временами небольшие осадки. Температура ночью 1-3°C тепла, днем ​​0-5°C тепла.



 

Какой будет зима 2022


По прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, зима 2021-2022 в Украине будет мягкой, теплее нормы. 

С декабря 2021 по февраль 2022 года на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха. Количество осадков будет близким к норме, снежный покров - неустойчивый. В течение всей зимы в Украине ожидаются и снегопады, и дожди.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что декабрь будет отличаться колебанием температур: ночью они будут опускаться до минусовых значений, а днем - повышаться.

"В январе в Украину придут сильные морозы до -20 градусов", - рассказала Вазира Мартазинова в комментарии "Обозревателю".

Февраль, по ее словам, будет "затяжным и снежным". Но снег не будет лежать на земле долго из-за колебаний температуры.
Тэги: прогноз погоды, зима
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:53, Вчера [Материал]

Капец. Холодно. А депутаты Житомира так и не поехали в Киев выбивать и понижать тарифы. Сидят чиновнички у себя в тёплых кабинетах которые оплачиваем мы налогоплательщики. Или вы хотите чтобы народ вместо вас ехал в Киев? Тогда на.ера вы нам нужны? .
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