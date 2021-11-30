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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Ноябрь » 30 » 08:35:07

Новый функционал на портале «Дія»: оформление субсидии, перерасчет пенсии и бета-тест онлайн-прописки

Сегодня, 08:35:07 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый функционал на портале «Дія»: оформление субсидии, перерасчет пенсии и бета-тест онлайн-прописки

 В "Дії" появятся семь новых услуг, в частности возможность онлайн оформить субсидию и назначение пенсий. Услуги презентовали на Diia Summit, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве отметили, что соцуслуги ежегодно получают 10 миллионов украинцев, а предоставляемые ими учреждения принимают до 18 млн заявлений в год на бумаге.

Субсидии являются второй по популярности госуслугой после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн украинцев.

Теперь для оформления субсидии можно подать заявление на портале Дія и подписать своей электронной подписью (КЭП). Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии.

Субсидия на большинство видов жилищно-коммунальных услуг будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.

Также появится возможность назначения и перерасчета пенсий. На портале Дія нужно заполнить анкету и скачать необходимые документы. Отмечается, что количество документов, полей для заполнения и время ожидания сократили.

По данным Пенсионного фонда, ежегодно оформляют пенсию 400 тысяч украинцев, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет.

Кроме того, в "Дії" можно будет оформить справку о трудовом и страховом стаже, доходах пенсионера и выписке из реестра застрахованных лиц.
 

Смена места жительства онлайн


С 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины.

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.

Для участия в тестировании требуются:
 
  • налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
  • КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).

Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь. Заявитель должен быть старше 14 лет. 

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что услуга полностью трансформируется, так как больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.

Министр добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт".
Тэги: прописка, субсидии, Дія, пенсии
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