Новый функционал на портале «Дія»: оформление субсидии, перерасчет пенсии и бета-тест онлайн-прописки

В "Дії" появятся семь новых услуг, в частности возможность онлайн оформить субсидию и назначение пенсий. Услуги презентовали на Diia Summit, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации
.
В ведомстве отметили, что соцуслуги ежегодно получают 10 миллионов украинцев, а предоставляемые ими учреждения принимают до 18 млн заявлений в год на бумаге.
Субсидии являются второй по популярности госуслугой после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн украинцев.
Теперь для оформления субсидии
можно подать заявление на портале Дія и подписать своей электронной подписью (КЭП). Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии.
Субсидия на большинство видов жилищно-коммунальных услуг будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.
Также появится возможность назначения и перерасчета пенсий
. На портале Дія нужно заполнить анкету и скачать необходимые документы. Отмечается, что количество документов, полей для заполнения и время ожидания сократили.
По данным Пенсионного фонда, ежегодно оформляют пенсию 400 тысяч украинцев, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет.
Кроме того, в "Дії" можно будет оформить справку о трудовом и страховом стаже, доходах пенсионера и выписке из реестра застрахованных лиц.
Смена места жительства онлайн
С 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме
заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины.
Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.
Для участия в тестировании требуются:
- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
- КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).
Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь
. Заявитель должен быть старше 14 лет.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что услуга полностью трансформируется, так как больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.
Министр добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт".