Житомирский областной лицей стал спортивным: в облсовете прокомментировали принятое решение

«Так, решено изменить название Житомирского областного лицея Житомирского областного совета на Житомирский областной спортивный лицей Житомирского областного совета и прописать следующее определение учебного заведения в Уставе: «Житомирский областной спортивный лицей Житомирского областного совета (далее - лицей) - коммунальное специализированное учебное заведение со специфическими условиями обучения, обеспечивающими получение образования спортивного профиля одновременно с получением полного общего среднего образования на всех его уровнях. Обретение профильного среднего образования предполагает спортивное и академическое направление: профильное обучение на основе сочетания содержания образования и углубленного изучения отдельных предметов и видов спорта с учетом способностей и образовательных потребностей соискателей образования с ориентацией на продолжение обучения на высших уровнях образования», - сообщили в областном совете.

«Мы единственная авторская школа на Житомирщине, таких лицеев, как наш, в Украине 105. Впрочем, мы пришли к согласию с руководством области относительно изменения Устава с оставлением академической составляющей. Мощность учебного заведения будет расти: 50% детей будет спортивного направления и 50% - академического. Конечно, я за развитие нашей Житомирской области, но с учетом выполнения всех достигнутых договоренностей», - отметила во время сессии руководитель лицея Людмила Коренная.

«Дети будут учиться в новых современных условиях, по новым технологиям и проживать в расширенных общежитиях. Заведение останется областного совета. Мы принимаем это решение исключительно ради будущего наших детей, всех наших одаренных детей, а спортсмены - это также одаренные дети. Изменения будут только к лучшему, а заведение выйдет на новый уровень», - сказал Федоренко.