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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 30 » 14:32:04

Житомирский областной лицей стал спортивным: в облсовете прокомментировали принятое решение

Вчера, 14:32:04 1344 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский областной лицей стал спортивным: в облсовете прокомментировали принятое решение

 Областной совет принял решение изменить название Житомирского областного лицея и утвердить в новой редакции устав учебного заведения, добавив спортивный профиль. «За» данное решение проголосовали 49 народных избранников из 54 присутствующих в зале.

Как отмечают в облсовете, учебное заведение теперь будет иметь спортивное и академическое направление.
 

«Так, решено изменить название Житомирского областного лицея Житомирского областного совета на Житомирский областной спортивный лицей Житомирского областного совета и прописать следующее определение учебного заведения в Уставе: «Житомирский областной спортивный лицей Житомирского областного совета (далее - лицей) - коммунальное специализированное учебное заведение со специфическими условиями обучения, обеспечивающими получение образования спортивного профиля одновременно с получением полного общего среднего образования на всех его уровнях. Обретение профильного среднего образования предполагает спортивное и академическое направление: профильное обучение на основе сочетания содержания образования и углубленного изучения отдельных предметов и видов спорта с учетом способностей и образовательных потребностей соискателей образования с ориентацией на продолжение обучения на высших уровнях образования», - сообщили в областном совете.


Лицей имеет 30 лет академического и профильного обучения, заведение занимает 3 место по ЗНО в Житомирской области.
 

«Мы единственная авторская школа на Житомирщине, таких лицеев, как наш, в Украине 105. Впрочем, мы пришли к согласию с руководством области относительно изменения Устава с оставлением академической составляющей. Мощность учебного заведения будет расти: 50% детей будет спортивного направления и 50% - академического. Конечно, я за развитие нашей Житомирской области, но с учетом выполнения всех достигнутых договоренностей», - отметила во время сессии руководитель лицея Людмила Коренная.


В свою очередь, председатель областного совета Владимир Федоренко подчеркнул, что никто не будет прерывать обучение детей и запрещать набирать детей на академические направления.
 

«Дети будут учиться в новых современных условиях, по новым технологиям и проживать в расширенных общежитиях. Заведение останется областного совета. Мы принимаем это решение исключительно ради будущего наших детей, всех наших одаренных детей, а спортсмены - это также одаренные дети. Изменения будут только к лучшему, а заведение выйдет на новый уровень», - сказал Федоренко.


«В соответствии с предложенными изменениями функционал лицея будет расширен еще и спортивным направлением. Таким образом, одаренные дети Житомирщины смогут продолжать получать знания по академическим дисциплинам, а также развивать свои спортивные таланты», - отметил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Детальнее с новой редакцией Устава Житомирского областного спортивного лицея Житомирского областного совета можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, перед голосованием в сессионном зале родители лицеистов выступали против перепрофилирования и потребовали снять вопрос с рассмотрения. После принятия решения люди скандировали «Ганьба!».
Тэги: облсовет, областной лицей, Житомир
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