С флагами и файерами: в Житомире прошел марш, посвященный Дню провокатора. ФОТО

Вечером 1 декабря в Житомире прошел марш ко Дню провокатора. Шествие приурочено к событиям в Киеве 1 декабря 2013 года.
На марш от драмтеатра к площади им. Королева вышли активисты из ОО «Ветеранське братерство», ПП «Національний корпус», ОО «Основа майбутнього», ОО «Права молодь», футбольные ультрас «White Zt Family».
У памятника и доски Небесной сотни участники акции зажгли файеры и зачитали молитву украинского националиста.
«В тот день на улицы Киева вышло более миллиона украинцев из-за избиения беркутовцами студентов 30 ноября. В Киеве националисты захватили КГГА, Дом профсоюзов и Октябрський дворец и попытались взять под контроль Администрацию Президента. Политики-оппозиционеры и большинство медиа назвали их провокаторами, призвав не поддерживать радикальные действия молодежи. Роль участников событий на Банковой в дальнейших протестах является выдающейся. Именно события 1 декабря стали ключевым моментом трансформации малочисленного студенческого протеста в многотысячное всеукраинское революционное движение против режима Януковича», - отметили в областной организации «Национального корпуса».