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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 2 » 08:40:53

С флагами и файерами: в Житомире прошел марш, посвященный Дню провокатора. ФОТО

Сегодня, 08:40:53 589 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С флагами и файерами: в Житомире прошел марш, посвященный Дню провокатора. ФОТО

 Вечером 1 декабря в Житомире прошел марш ко Дню провокатора. Шествие приурочено к событиям в Киеве 1 декабря 2013 года.

На марш от драмтеатра к площади им. Королева вышли активисты из ОО «Ветеранське братерство», ПП «Національний корпус», ОО «Основа майбутнього», ОО «Права молодь», футбольные ультрас «White Zt Family».

У памятника и доски Небесной сотни участники акции зажгли файеры и зачитали молитву украинского националиста.

«В тот день на улицы Киева вышло более миллиона украинцев из-за избиения беркутовцами студентов 30 ноября. В Киеве националисты захватили КГГА, Дом профсоюзов и Октябрський дворец и попытались взять под контроль Администрацию Президента. Политики-оппозиционеры и большинство медиа назвали их провокаторами, призвав не поддерживать радикальные действия молодежи. Роль участников событий на Банковой в дальнейших протестах является выдающейся. Именно события 1 декабря стали ключевым моментом трансформации малочисленного студенческого протеста в многотысячное всеукраинское революционное движение против режима Януковича», - отметили в областной организации «Национального корпуса».

















Фото: Перший житомирський
Тэги: националисты, марш, Житомир
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:27:39, Сегодня [Материал]

Революцію робили ультраправі, поки демократи співали пісні і скакали під сценою. Вони б їх співали ще пів року, якби не "кляті провокатори". Як їх тільки не обзивали тоді демократи, навіть "агентами кремля". А після втечі овоча швиденько перевзулися у повітрі і почали називати героями. І забули навіть, що ультраправим потрібен інтегральний націоналізм замість інтеграції у мультикультурне європейське суспільство. Слоган "Згорить Москва, паде Брюссель" чітко демонструє їх геополітику.
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