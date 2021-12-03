Коммунальное предприятие закупало сырье в несколько раз дороже рыночной цены: директору КП объявили подозрение

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в течение нескольких лет коммунальное предприятие заключало договоры на поставку гравия, песка, щебня и наполнителей с одним и тем же подрядчиком. В ходе более детального изучения ситуации, в том числе бухгалтерских документов, выяснилось, что стоимость указанного сырья в несколько раз превышала среднерыночную", - сообщает полиция.