Коммунальное предприятие закупало сырье в несколько раз дороже рыночной цены: директору КП объявили подозрение

Следователи полиции совместно с СБУ выяснили, что житомирское коммунальное предприятие в течение нескольких лет закупало гравий и песок по завышенным ценам. Директора КП подозревают в служебной халатности, что привела к более чем полумиллионному ущербу.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает полиция Житомирской области.
"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в течение нескольких лет коммунальное предприятие заключало договоры на поставку гравия, песка, щебня и наполнителей с одним и тем же подрядчиком. В ходе более детального изучения ситуации, в том числе бухгалтерских документов, выяснилось, что стоимость указанного сырья в несколько раз превышала среднерыночную", - сообщает полиция.
По предварительным расчетам, коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
Правоохранители сообщили 53-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Руководителю коммунального предприятия может грозить заключение сроком от 2 до 5 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.