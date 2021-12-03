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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 3 » 09:57:47

Коммунальное предприятие закупало сырье в несколько раз дороже рыночной цены: директору КП объявили подозрение

Сегодня, 09:57:47 819 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коммунальное предприятие закупало сырье в несколько раз дороже рыночной цены: директору КП объявили подозрение

 Следователи полиции совместно с СБУ выяснили, что житомирское коммунальное предприятие в течение нескольких лет закупало гравий и песок по завышенным ценам. Директора КП подозревают в служебной халатности, что привела к более чем полумиллионному ущербу.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области.
 

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в течение нескольких лет коммунальное предприятие заключало договоры на поставку гравия, песка, щебня и наполнителей с одним и тем же подрядчиком. В ходе более детального изучения ситуации, в том числе бухгалтерских документов, выяснилось, что стоимость указанного сырья в несколько раз превышала среднерыночную", - сообщает полиция.


По предварительным расчетам, коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Правоохранители сообщили 53-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Руководителю коммунального предприятия может грозить заключение сроком от 2 до 5 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Тэги: коммунальное предприятие, полиция, Житомир
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Комментариев: 1
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1 Nostradamus (SAT)   • 17:29:13, Сегодня [Материал]

А що, отримання відкатів у нас вже стало халатністю, а не зловживанням службовим становищем?!
Яка поліція - такі і кримінальні справи. Горе та й годі цій країні. Це тому так, що "висококваліфікованих" юристів наплодили у горе-вишах, як фекалій на очисних спорудах.
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