День соборности: житомирян зовут на Михайловскую создать «цепь единства»

22 января украинцы отметят 103-ю годовщину со дня провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В канун праздника, 21 января, в Житомире состоятся торжественные мероприятия.
Как сообщили
в городском совете, жителей громады приглашают присоединиться к «Цепи единства».
«Живой» коридор протянется от стелы Героям Небесной Сотни возле Свято-Михайловского кафедрального собора до памятного знака Героям Небесной Сотни на площади имени Королева.
День соборности Украины
21 января
22 января
- 12:00-12:40 – молитва за Украину и украинский народ в Свято-Михайловском кафедральном соборе.
- 12:45-13:00 – возложение цветов к стеле Героям Небесной Сотни возле Свято-Михайловского кафедрального собора, памятнику Ивану Огиенко.
- 13:00-13:15 – торжественное шествие и создание живого коридора «Цепь единства».
- 13:15 – торжественное мероприятие и возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на площади имени Королева, совместное исполнение Государственного Гимна Украины, совместное фото участников мероприятия.
- 15:00 – праздничный концерт в Житомирской областной филармонии (вход свободный) ко Дню Соборности Украины и 140-летию со дня рождения Ивана Огиенко.
10:00 возложение цветов к мемориальной доске Михаила Сергеевича Грушевского (ул. Большая Бердичевская, 32); могилам участников украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского и Емельяна Сеника (ул. Победы, 14/12); памятнику Олегу Ольжичу (на углу улиц Ольжича и Победы).