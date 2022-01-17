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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 17 » 13:51:04

День соборности: житомирян зовут на Михайловскую создать «цепь единства»

Вчера, 13:51:04 549 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День соборности: житомирян зовут на Михайловскую создать «цепь единства»

 22 января украинцы отметят 103-ю годовщину со дня провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

В канун праздника, 21 января, в Житомире состоятся торжественные мероприятия.

Как сообщили в городском совете, жителей громады приглашают присоединиться к «Цепи единства».

«Живой» коридор протянется от стелы Героям Небесной Сотни возле Свято-Михайловского кафедрального собора до памятного знака Героям Небесной Сотни на площади имени Королева.
 

День соборности Украины


21 января
 
  • 12:00-12:40 – молитва за Украину и украинский народ в Свято-Михайловском кафедральном соборе.
  • 12:45-13:00 – возложение цветов к стеле Героям Небесной Сотни возле Свято-Михайловского кафедрального собора, памятнику Ивану Огиенко.
  • 13:00-13:15 – торжественное шествие и создание живого коридора «Цепь единства».
  • 13:15 – торжественное мероприятие и возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на площади имени Королева, совместное исполнение Государственного Гимна Украины, совместное фото участников мероприятия.
  • 15:00 – праздничный концерт в Житомирской областной филармонии (вход свободный) ко Дню Соборности Украины и 140-летию со дня рождения Ивана Огиенко.

22 января

10:00 возложение цветов к мемориальной доске Михаила Сергеевича Грушевского (ул. Большая Бердичевская, 32); могилам участников украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского и Емельяна Сеника (ул. Победы, 14/12); памятнику Олегу Ольжичу (на углу улиц Ольжича и Победы).
Тэги: Житомир, день соборности
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