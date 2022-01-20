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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Январь » 20 » 16:00:33

Воздушные Силы ВСУ провели в Житомирской области летные учения. ФОТО

Вчера, 16:00:33 846 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Воздушные Силы ВСУ провели в Житомирской области летные учения. ФОТО

 На Житомирщине в бригаде тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялись командирские полеты на истребителях Су-27 и самолетах Л-39.

Как сообщает АрміяInform, основной целью полетов стала отработка единой методики восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении после перерывов днем и ночью в различных метеорологических условиях. 



Также летный состав совершенствовал взаимодействие экипажей с обслугами командного пункта и группой руководства полетами.

"Летная смена прошла на должном уровне. Летные задачи выполнены успешно. Все наземные службы обеспечения полетов сработали четко, слаженно и профессионально", - отмечают военные.



Фото: АрміяInform
Тэги: военные, учения, Житомирщина
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Комментариев: 4
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:17:34, Вчера [Материал]

Слава героям!!!
GeraP
2 Павел Николаевич (GeraP)   • 21:20:55, Вчера [Материал]

Молодцы, в этом деле опыт очень важен.
FED8
3 FED8 (FED8)   • 21:55:08, Вчера [Материал]

Важна техника. А она сыпется. Парадокс. Против россии воюем на ихних самолетах. Опыт хорошо. Но хорошее руководство еще лучше. А то будет команда не стрелять . Как в начале войны. Можно было в зародыше все остановить. Толку от того опыта
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 00:36:48, Сегодня [Материал]

"Против россии воюем на ихних самолетах."

Брехня.
Су-27: производство СССР.
Л-39: производство ЧССР.

"Важна техника. А она сыпется."

Это мозг у тебя сыплется. Из-за ватообразного состояния.
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