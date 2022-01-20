Воздушные Силы ВСУ провели в Житомирской области летные учения. ФОТО

На Житомирщине в бригаде тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялись командирские полеты на истребителях Су-27 и самолетах Л-39.
Как сообщает АрміяInform
, основной целью полетов стала отработка единой методики восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении после перерывов днем и ночью в различных метеорологических условиях.
Также летный состав совершенствовал взаимодействие экипажей с обслугами командного пункта и группой руководства полетами.
"Летная смена прошла на должном уровне. Летные задачи выполнены успешно. Все наземные службы обеспечения полетов сработали четко, слаженно и профессионально"
, - отмечают военные.
Фото: АрміяInform