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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 2 » 10:03:35

В Житомире суд вынес приговор гражданину РФ, который трубой избил полицейского

Сегодня, 10:03:35 703 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире суд вынес приговор гражданину РФ, который трубой избил полицейского

 В Житомире гражданин России избил трубой полицейского. Инцидент квалифицировали как покушение на умышленное убийство и приговорили мужчину к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Инцидент произошел в августе 2019 года в Торговом центре на Житнем рынке. 
 

"Преступление совершил в августе 2019 года 44-летний гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине и живет в Житомире. В тот день полицейский, рассматривая жалобу житомирянки – частной предпринимательницы – на домашнее насилие, совершенное сожителем, пришел на ее рабочее место – в бутик, расположенный в торговом центре, чтобы опросить свидетелей. Однако сам сожитель (также работал в бутике), на действия которого жаловалась женщина, вместо того, чтобы предоставить объяснения, отреагировал агрессивно: зайдя со спины, нанес полицейскому несколько ударов металлической трубой по спине и голове", – говорится в сообщении прокуратуры.


Полицейский сбежал из бутика. Мужчина с трубой преследовал его и пытался ударить.
 

"Гражданин Российской Федерации признан виновным в покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины)", – информирует прокуратура. 

Приговором суда он осужден к 10 годам лишения свободы.
Тэги: Житомир, драка, полицейский, покушение
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 10:35:02, Сегодня [Материал]

Преступление совершил в августе 2019 года. А сейчас 2022 год!! 3 года 3 года Карл!!!
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