В Житомире суд вынес приговор гражданину РФ, который трубой избил полицейского

"Преступление совершил в августе 2019 года 44-летний гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине и живет в Житомире. В тот день полицейский, рассматривая жалобу житомирянки – частной предпринимательницы – на домашнее насилие, совершенное сожителем, пришел на ее рабочее место – в бутик, расположенный в торговом центре, чтобы опросить свидетелей. Однако сам сожитель (также работал в бутике), на действия которого жаловалась женщина, вместо того, чтобы предоставить объяснения, отреагировал агрессивно: зайдя со спины, нанес полицейскому несколько ударов металлической трубой по спине и голове", – говорится в сообщении прокуратуры.