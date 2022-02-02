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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 2 » 12:44:48

Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице на дорогах

Сегодня, 12:44:48 438 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице на дорогах

 В Житомирской области ожидается снегопад. По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, 2 февраля в Житомире и области будет облачно, днем мокрый снег.

Температура будет колебаться от -1 до + 2 ℃. На дорогах гололедица. 

Полиция советует водителям во время движения в непогоду быть максимально осторожными. Также правоохранители напомнили основные меры безопасности.
 
  • Проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на работу внешних световых приборов, стеклоочистителей, обогревателей салона. При необходимости замените масло и жидкость для стеклоочистителя. 
 
  • Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности. Для детей установите специальное оборудование (автокресла, детские автосиденья), что позволит обезопасить их от травмирования в случае дорожных инцидентов.
 
  • Во время езды будьте максимально осторожными, выбирайте скорость движения и дистанцию, которые позволят вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки. Обязательно учитывайте время суток и состояние дорожного покрытия, не забывайте включать ближний свет фар или противотуманные фары.
 
  • Помните, что мокрая, грязная дорога и гололедица на ней являются теми факторами, которые увеличивают тормозной путь транспортного средства в несколько раз. Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно. Не забывайте в случае остановки включать аварийную световую сигнализацию.
 
  • Пешеходам стоит переходить дорогу исключительно в установленных местах, перед этим убедившись, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения. Для обозначения себя на дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы или носите одежду, которая имеет световозвращающие элементы.
Тэги: водители, Житомирская область, Снегопад
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 15:22:23, Сегодня [Материал]

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