Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице на дорогах

В Житомирской области ожидается снегопад. По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, 2 февраля в Житомире и области будет облачно, днем мокрый снег.
Температура будет колебаться от -1 до + 2 ℃. На дорогах гололедица.
Полиция советует водителям
во время движения в непогоду быть максимально осторожными. Также правоохранители напомнили основные меры безопасности.
- Проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на работу внешних световых приборов, стеклоочистителей, обогревателей салона. При необходимости замените масло и жидкость для стеклоочистителя.
- Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности. Для детей установите специальное оборудование (автокресла, детские автосиденья), что позволит обезопасить их от травмирования в случае дорожных инцидентов.
- Во время езды будьте максимально осторожными, выбирайте скорость движения и дистанцию, которые позволят вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки. Обязательно учитывайте время суток и состояние дорожного покрытия, не забывайте включать ближний свет фар или противотуманные фары.
- Помните, что мокрая, грязная дорога и гололедица на ней являются теми факторами, которые увеличивают тормозной путь транспортного средства в несколько раз. Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно. Не забывайте в случае остановки включать аварийную световую сигнализацию.
- Пешеходам стоит переходить дорогу исключительно в установленных местах, перед этим убедившись, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения. Для обозначения себя на дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы или носите одежду, которая имеет световозвращающие элементы.