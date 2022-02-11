В Житомирской области планируют открыть сеть заправок для электромобилей

В Житомирской области на трассе Киев – Чоп могут открыть сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"В Житомирской облгосадминистрации состоялась рабочая встреча с представителем Private Financing Advisory Network (PFAN) по проекту развития сети зарядных электростанций для электромобилей в области"
, – информирует ОГА
.
Намерение инвестора – способствовать установлению около 20 электрозаправок вдоль трассы М-06 Киев – Чоп, которая пролегает через Житомирскую область.
Вероятная сумма инвестиций в проект может составить более 600 тысяч долларов.
Представитель инвестора обсудил детали подключения к электросети с руководством АО "Житомироблэнерго". Как заверил его глава, существенных трудностей в этом процессе возникнуть не должно.
В ОГА не уточнили, где именно планируют установить зарядные станции.