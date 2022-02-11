Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 11 Февраля 2022    16:30:18
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 11 » 08:24:22

В Житомирской области планируют открыть сеть заправок для электромобилей

Сегодня, 08:24:22 657 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области планируют открыть сеть заправок для электромобилей

 В Житомирской области на трассе Киев – Чоп могут открыть сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"В Житомирской облгосадминистрации состоялась рабочая встреча с представителем Private Financing Advisory Network (PFAN) по проекту развития сети зарядных электростанций для электромобилей в области", – информирует ОГА.

Намерение инвестора – способствовать установлению около 20 электрозаправок вдоль трассы М-06 Киев – Чоп, которая пролегает через Житомирскую область. 

Вероятная сумма инвестиций в проект может составить более 600 тысяч долларов.

Представитель инвестора обсудил детали подключения к электросети с руководством АО "Житомироблэнерго". Как заверил его глава, существенных трудностей в этом процессе возникнуть не должно.

В ОГА не уточнили, где именно планируют установить зарядные станции.
Тэги: электромобили, Житомирская область, заправка
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus