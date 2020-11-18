В Житомирской области налоговики «накрыли» нелегальную газовую заправку

В Житомирской области налоговики обнаружили нелегальную заправку, где продавался сжиженный газ. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-служба ГФС в Житомирской области
.
«Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области в рамках проведения операции «Акциз-2020», во исполнение Протокола №11 внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обнаружено и нейтрализовано очередной пункт нелегальной продажи сжиженного газа», - говорится в сообщении.
Незаконная заправка работала возле одного из районных центров Житомирщины.
«Реализация проводилась без разрешительных документов и сертификатов происхождения горючего»
, - отмечают налоговики.
При осмотре пункта продажи газа оперативники обнаружили топливно-раздаточную колонку для сжиженного газа, резервуары для хранения нефтепродуктов, сжиженный газ в количестве 6200 литров.
Всего изъяли товарно-материальных ценностей на общую сумму 380 тыс. грн.