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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 18 » 17:56:41

В Житомирской области налоговики «накрыли» нелегальную газовую заправку

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В Житомирской области налоговики «накрыли» нелегальную газовую заправку

 В Житомирской области налоговики обнаружили нелегальную заправку, где продавался сжиженный газ. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-служба ГФС в Житомирской области.
 

«Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области в рамках проведения операции «Акциз-2020», во исполнение Протокола №11 внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обнаружено и нейтрализовано очередной пункт нелегальной продажи сжиженного газа», - говорится в сообщении.


Незаконная заправка работала возле одного из районных центров Житомирщины.



«Реализация проводилась без разрешительных документов и сертификатов происхождения горючего», - отмечают налоговики.

При осмотре пункта продажи газа оперативники обнаружили топливно-раздаточную колонку для сжиженного газа, резервуары для хранения нефтепродуктов, сжиженный газ в количестве 6200 литров.

Всего изъяли товарно-материальных ценностей на общую сумму 380 тыс. грн.
Тэги: Житомирская область, заправка, налоговая, АЗС
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