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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 19 » 18:31:10

Сильные заявления Зеленского в Мюнхене

Сегодня, 18:31:13 405 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сильные заявления Зеленского в Мюнхене

 Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на востоке Украины все же отправился в Мюнхен для выступления на конференции по безопасности. Его речь транслируют многие украинские телеканалы, а также пресс-служба офиса президента.

Перед своей речью Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ситуацию в Украине и дальнейшие шаги для достижения деэскалации.

Заявления Зеленского в Мюнхене:

  • Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет. 
  • ООН не может защитить себя, когда одна из стран ООН аннексирует часть страны-основательницы ООН
  • На границах с Украиной со стороны РФ стоит 150 тыс. военных и вооружения
  • Неужели мир забыл свои ошибки 20-го столетия. К чему привело умиротворение агрессора?
  • Мы будем защищать свои земли, несмотря на то, поддерживают нас или нет и сколько стоит армий у наших границ
  • 8 лет Украина сдерживает наибольшую армию мира
  • Украина получила гарантии безопасности за отказ от ядерного оружия. У Украины нет теперь безопасности, нет территорий, больше за некоторые страны, нет миллиона украинцев
  • Я инициирую встречу рамках Будапештского меморандума, если не будет гарантий безопасности Украине, значит этот меморандум не работает.
Тэги: украина, Зеленский, россия
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Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:11:33, Сегодня [Материал]

Сильною заявою була б така.

1. Україна таємно розробила ядерну зброю і серійно її випускає.

2. Україна таємно розробила крилаті ракети з дальністю польоту 3000 км, здатні нести ядерну зброю, і серійно їх випускає.

3. А тепер можемо поговорити про Будапештський меморандум.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:14:01, Сегодня [Материал]

"На границах с Украиной со стороны РФ стоит 150 тыс. военных и вооружения"

Насправді вже більше. Плюс армія Лукашенка. Плюс башибузуки з ДТП і ЛТП, який сьогодні 30 тис. - але через тиждень вже може бути 50 тис.
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