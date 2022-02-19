Сильные заявления Зеленского в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на востоке Украины все же отправился в Мюнхен для выступления на конференции по безопасности. Его речь транслируют многие украинские телеканалы, а также пресс-служба офиса президента.
Перед своей речью Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ситуацию в Украине и дальнейшие шаги для достижения деэскалации.
Заявления Зеленского в Мюнхене:
- Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет.
- ООН не может защитить себя, когда одна из стран ООН аннексирует часть страны-основательницы ООН
- На границах с Украиной со стороны РФ стоит 150 тыс. военных и вооружения
- Неужели мир забыл свои ошибки 20-го столетия. К чему привело умиротворение агрессора?
- Мы будем защищать свои земли, несмотря на то, поддерживают нас или нет и сколько стоит армий у наших границ
- 8 лет Украина сдерживает наибольшую армию мира
- Украина получила гарантии безопасности за отказ от ядерного оружия. У Украины нет теперь безопасности, нет территорий, больше за некоторые страны, нет миллиона украинцев
- Я инициирую встречу рамках Будапештского меморандума, если не будет гарантий безопасности Украине, значит этот меморандум не работает.