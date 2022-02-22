Объявлен срочный призыв резервистов без объявления мобилизации в Украине

"Мною, как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период. Отмечаю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", — отметил президент. Зеленский убежден, что нужно "повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке". Закон о призыве резервистов без мобилизации В апреле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в порядок призыва на военную службу на Украине в части комплектования армии резервистов. Он позволяет призывать на службу резервистов без объявления мобилизации и военного положения. Он объяснил это решение необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

Закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. «Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, стремительно нарастить, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно среагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В особый период на военную службу будут призываться граждане, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве или зачисленные в военный оперативный резерв. Решение о таком призыве будет принимать президент по представлению командующего вооруженными силами. За уклонение от призыва в особый период и от воинского учета вводится уголовная ответственность.