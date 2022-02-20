Мобилизация в Украине: кого призовут первым в случае войны?

Первая очередь – оперативный резерв.

Оперативный резерв — люди с боевым опытом, отслужившие в армии по контракту или в одной из волн мобилизации. После этого они заключили контракт о прохождении службы в военном резерве или причислены к военному оперативному резерву и могут вернуться в армию в первых рядах. Это представители отдельных военных специальностей, определяющих боеспособность воинских частей. Среди них: механики-водители, водители, операторы-наводчики, стрелки-снайперы, командиры экипажей – танков, самоходных установок, пусковых установок ракет, радиолокационных станций.

В Минобороны придумали Альтернативный призыв: чего ждать украинцам?

❗️ В случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства РЕЗЕРВИСТЫ СТАНУТ В СТРОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ СУТОК И ТОЛЬКО ПО УКАЗАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА – Одобрение ВЕРХОВНОЙ РАДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Как и объявления всеобщей мобилизации. Эти люди сразу входят в части и укомплектовываются в штат военного времени.





В связи с обострением ситуации на Донбассе и готовящейся военной агрессии России против Украины, уже в ближайшее время во всех областях Украины может быть объявлена всеобщая мобилизация населения. Мы выяснили, кого призовут первым в состав Вооруженных сил Украины, а кто пойдет во вторую очередь.

По данным министра обороны Алексея Резникова, сейчас в Украине резервистов – около 200 тысяч. Сколько их на самом деле – военная тайна, может оказаться как больше, так и меньше.

Параллельно объявляет сбор территориальная оборона – люди, подписавшие контракт, должны собраться в месте сбора – получить обмундирование, оружие, боеприпасы и приступить к выполнению своих задач – взятию под охрану стратегически важных инфраструктур, выполнению функций комендантской службы. Об этом говорится в проголосованном летом законе о национальном сопротивлении.

Вторая очередь – мобилизация общая или частичная.

Принятие закона о военном положении и объявлении мобилизации – процесс нескольких недель. Первоначально президент собирает Совет национальной безопасности и обороны и подписывает указ о введении чрезвычайного положения с последующим военным. Дальше созывает парламент и выносит на рассмотрение депутатов документ. Верховная Рада должна собраться в течение 72 часов и проголосовать. Но это не оперативное реагирование на опасность. На призыв уходит несколько недель, а то и месяцев. К тому же, мобилизация людей с улицы, которые не имеют боевого опыта или даже военной подготовки, – безрассудно, такие люди не смогут сразу выехать на фронт.



Под мобилизацию попадают все военнообязанные, все зависит от формулировки в указе президента – это будет общая мобилизация или частичная.

1️⃣ Если частичная, то постараются отбирать людей с опытом военной подготовки и хорошим состоянием здоровья. Фактически это вторая очередь оперативного резерва – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

2️⃣ Если же прозвучит словосочетание «общая мобилизация», то каждый военнообязанный, в том числе выпускники военных кафедр, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний, должны будут явиться, не дожидаясь повестки.

Кого призовут к силам Территориальной обороны?

Если первая очередь, резервисты, попадают преимущественно в части и на фронт, то вторая – в учебные центры для прохождения курсов подготовки. Там люди либо учатся по специальностям, которые имели раньше, либо по новым. Затем ждут отправки на фронт. Ими могут заменять оперативный резерв.

Кого не мобилизуют и как можно избежать мобилизации напишем впоследствии.

РЕЗЕРВИСТ ВОЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВА ОБЯЗАН: