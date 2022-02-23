Что такое чрезвычайное положение. Какие права ограничат в Украине?

1. Что такое чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение (состояние) — это особый режим, вводимый из-за большой опасности для людей, страны или органов государственной власти. В случае его введения, органы госвласти, местного самоуправления и военное командование получают дополнительные полномочия для того, чтобы преодолеть причины возникновения ЧП.

2. Какие права НЕ могут ограничить в любом случае?

Конституция прямо отмечает, какие права нельзя ограничить при вводе ЧП. Например, запрещено дискриминировать, пытать, арестовывать без суда или же самовольно лишать человека жизни и т.д.

3. А какие права могут ограничить?

Ограничивают только права, которые могут способствовать распространению чрезвычайной ситуации или паники. Например:

разрешается ограничивать право на мирные собрания (чтобы не было массовых скоплений);

право на образование (чтобы ученики и студенты не сидели в аудиториях);

право на распространение информации (чтобы не распространялись фейки).

4. Как вводится чрезвычайное положение?

Указ принимает президент, а Рада должна в течение двух дней его утвердить. Для этого достаточно 226 голосов. В случае если парламент отказывается его утверждать — ЧП не введут.

5. На какую территорию может быть распространено чрезвычайное положение?

ЧП можно применить как по всей стране, так и в отдельных областях, районах или населенных пунктах. Чрезвычайное состояние можно объявить даже в одном отдельно взятом городе.

6. Сколько может занять чрезвычайное положение?

30 суток в том случае, если он введен по всей стране, и 60 суток — если в отдельных местностях. При необходимости чрезвычайное состояние можно продлить на 30 дней.

7. Какие меры могут предприниматься?

Наиболее распространенными мерами являются ограничения въезда и выезда на территорию, где вводится ЧП, осмотр транспортных средств, запрет проведения массовых мероприятий и комендантский час. Все зависит от указа президента и его утверждения парламентом.