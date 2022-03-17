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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Март » 17 » 12:19:18

В Украине легализовали криптовалюту. Зеленский подписал закон «О виртуальных активах»

Вчера, 12:19:18 669 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине легализовали криптовалюту. Зеленский подписал закон «О виртуальных активах»

 Рынок криптовалюты в Украине может теперь работать официально, Президент Владимир Зеленский подписал закон №3637 «О виртуальных активах». Фактически, закон легализует рынок виртуальных активов в Украине и выводит криптосектор из тени, что в перспективе должно позитивно повлиять на работу криптобиржы.

Подробности, о которых уже известно:

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал , что изменится с новым законом:

  • будут легально работать иностранные и украинские криптобиржи;
  • банки будут открывать счета для криптокомпаний;
  • украинцы смогут защитить свои вложения в виртуальных активах;
  • государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

«Крипторынок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Ни одна другая сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия тоже активно развивается», – отметил Федоров.
По его словам, за три недели войны Криптофонд Украины собрал на нужды ВСУ более $54 млн в криптовалюте.
Тэги: крипторынок, деньги, финансы, криптовалюта, криптобиржа
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