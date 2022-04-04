Фінансова оборона України: умови роботи банківської системи під час війни

Нацбанк зібрав всі умови роботи банківської системи на одному сайті. Обмеження, ліміти, в яких магазинах та АЗС зняти готівкові гроші, що робити з кредитом і чи можна зняти депозит… Маєте якесь питання про гроші – велика ймовірність знайти відповідь на сайті.
Безготівкові розрахунки
Жодних заборон на безготівкові розрахунки в Україні Національний банк не встановлював. Банківська система працює, розрахунки картками проходять, працюють платіжні термінали. Можна поповнювати безготівково мобільний рахунок, сплачувати комунальні послуги та проводити безготівкові перекази коштів.
Зняття готівкової гривні з рахунків
З рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тис. грн на день.
Альтернативні методи зняття готівкової гривні
Банкомати видають гроші, інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою. Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі.
Закликаємо розраховуватися карткою, де це можливо! Зробіть свій внесок для фінансової оборони країни! Надавайте перевагу безготівковим розрахункам! Це допоможе вберегти життя інкасаторів, які ризикують життям, коли підкріплюють банкомати готівкою.
Існує низка обмежень на транскордонні перекази, про це детальніше читайте за посиланням.
Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (уточнюйте можливу суму видачі на касі торговця).
Нижче перелік таких закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може змінюватися).
Під час розрахунків готівкою завжди перевіряйте справжність банкнот
Українська гривня добре захищена. Система захисту кожної банкноти містить біля 20 захисних елементів, які гарантовано дають змогу виявити підробку у разі уважного ставлення до грошей.
Про те, як швидко та легко перевірити справжність банкноти, читайте за посиланням. Якщо маєте сумніви щодо справжності банкноти, завжди можна попросити іншу.
Окремі правила діють для громадян, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором
Національний банк дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою. Рішення про видачу таких коштів ухвалює керівник банку та може делегувати його керівникові філії/відділення банку.
Як зняти готівку на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором?
В умовах воєнного стану українці продовжують своєчасно отримувати зарплати, пенсії та інші соціальні виплати. Усі нарахування зазвичай надходять на рахунки в банках.
З 8 березня 2022 року Національній банк України запровадив окремі правила для громадян на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.
На згаданих територіях клієнти банків можуть без обмежень знімати готівку в національній та іноземних валютах зі своїх рахунків. Обмеження можуть виставляти комерційні банки через обмежені можливості видавати готівку у філіях, відділеннях чи банкоматах.
Рішення про видачу таких коштів ухвалює керівник банку та може делегувати його керівникові філії/відділення банку.
Як же безпечно знімати готівку на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором?
- Варто зателефонувати на гарячу лінію вашого банку та дізнатися, які конкретно філії та відділення працюють або працюватимуть у вашому місті/районі найближчими днями. Це питання можна поставити в особистому кабінеті банку або чат-боті банківського відділення. Крім того, необхідну інформацію можна знайти на сайтах банків.
- Під час телефонної розмови з менеджером важливо уточнити правила роботи відділення або філії банку на території, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором. Річ у тім, що банківські установи можуть вносити зміни до графіка або правил роботи своїх філій та відділень, керуючись міркуваннями безпеки працівників та клієнтів.
- Коли ви прийшли до відділення або філії банку на території, що знаходяться під загрозою окупації державою-агресором, можна спробувати зняти готівку в банкоматі або касі. Якщо виникли проблеми зі зняттям готівки, необхідно звернутися за допомогою до менеджера банку.
Важливо пам'ятати, що всі рішення щодо банківських операцій на згаданих територіях приймає керівник банку. Також він може делегувати ці повноваження керівнику філії чи відділення банку.
Окремі правила щодо банківських операцій для громадян на територіях, що знаходяться під загрозою окупації державою-агресором внесені постановою Правління Національного банку від 8 березня 2022 року № 44 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набрала чинності 8 березня 2022 року.
Готівкова гривня за кордоном
Якщо плануєте виїжджати за кордон, краще готівкову гривню завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: маючи з собою паспорт, у відділенні банку, яке працює; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки. А далі за кордоном розраховуватися карткою.
У більшості країн її складно буде обміняти або обміняєте по дуже невигідному курсу.
Українцям, які перебувають у Польщі є можливість здійснювати обмін української гривні на польські злоті. Українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті.
Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного.
За цим механізмом повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).
Також готівкову гривню можна обміняти на місцеву валюту в Угорщині, Молдові, Румунії, Словаччині та Австрії. Детальніше за посиланням.