10 направлений бизнеса, которые нужно развивать после войны в Украине

Что мы можем сделать для ускорения и развития послевоенной Украины? Размышляем, учитывая, что мир следующие десять лет будет достаточно милитаризованным, и в большинстве развитых стран, которые уже увеличили или запланировали рост финансирования своей обороны и армии. Мы выделили десяток направлений, которые советовали бы сохранить, создать и развивать, искать идеи для бизнеса из наших достижений военного времени в Украине, которая победит и не будет оглядываться на то, что «когда-то было».
Рынок оружия
Легализация рынка гражданского оружия в Украине должна быть. Уже очевидно, что мы готовы и сознательно относимся к оружию,если настроим систему его передачи и контроля за его владением.
Это создаст новые рабочие места, ускорит развитие инноваций и производства товаров для оборонной индустрии, аксессуаров и сервисов для их продаж на локальном и международном рынках.
Опыт войны
Развитие военной промышленности на уровне страны может включать в себя экспорт военного опыта: создание «брендированных»команд военных профи и консультантов, распространение в мире нужных массовых сервисов военного времени.
К примеру, как приложение «Тревога» от Ajax Systems.
Также это может быть онлайн - обучение и мастер-классы по использованию различного оружия и практике ведения войны, создание новых типов вооружения и аксессуаров, ремонта и модернизации существующих систем.
Практика выживания
Материалы, которые касаются выживания в войне для современных городов и поселков, должны охватывать не только практические советы, где брать воду, еду и тепло. Огромная потребность в методиках преодоления тревоги, страха, обращения с детьми и животными, которые теряют привычную среду и условия существования.
Бомбоубежища и укрытия
Вижу огромный потенциал для создания архитектурных проектов, изготовления защищенных бомбоубежищ, их комплектации необходимыми продуктами и коммуникациями. Спросом будет пользоваться все – от защиты больших гражданских территорий (школы, университеты, посольства, метро и тому подобное) до частных домов и коттеджных городков.
Кроме того, мы должны модернизировать существующие убежища и укрытия в городах. Они оказались в большинстве своем не приспособлены для длительного пребывания значительного количества людей.
Продукты питания экстрадлительного хранения
Чтобы не стать героями мемов о питании русских солдат, речь идет об изготовлении и продаже продуктов с большой добавленной стоимостью и позиционированием их сохранности в течение лет и десятилетий.
Безопасность информации
Мы уже стали участниками первой мировой кибервойны и больше уделяем внимания созданию новых сервисов и программ для защиты и противодействия кибератакам, консалтингу по безопасности информации в рамках цифровой инфраструктуры государства и частных компаний и лиц.
Криптовалюты
Украинцы уже увидели, как криптовалюта может быть эффективным и быстрым способом финансирования проектов даже на уровне нужд государства в военное время. Не вижу причин тормозить легализацию рынка криптовалют в Украине, их интеграцию в финансовую систему.
Кроме того, сейчас возможно создание даже собственного токена, государственной криптовалюты с тематикой украинской армии или нашей свободы. По сути, каждая известная криптовалюта является успешным маркетинговым проектом и именно сейчас я советовал бы создать и продвигать «свою украинскую монету», пока у мира остается интерес к войне Украины с россией.
Цифровое государство
Украина должна окончательно отказаться от «персонализированных» бумажных бюрократических процессов, оставить их в довоенном прошлом. Все должно быть в смартфоне с полным переходом на цифровое государство с максимальным сокращением госслужащих.
Следующие выборы в Украине и весь документооборот должны стать исключительно цифровыми, прозрачными и быстрыми.
Мы не только к этому готовы, мы уже просто не представляем, зачем куда-то выходить, когда можно все сделать онлайн. Особенно когда по всей Украине появился спутниковый интернет Starlink от Илона Маска.
Милитаристская одежда и аксессуары
Президент Зеленский в своих вдохновляющих эфирах часто надевает футболку с флагом Украины от бренда 5.11 Tactical. А у меня возникает вопрос: неужели в Украине еще нет крутых брендов такой милитаристской специализации, которые хотел бы одеть лидер свободной нации, а с ним и весь мир?
Если украинский дизайнер Андре Тан в своих мастерских уже начал изготавливать бронежилеты, а студия Kachorovska шьет берцы для военных, то, может, у нас скоро будут мировые топ-бренды для защиты государств всего мира.
Замещение всего русского
Оккупантская токсичная лейба made in russia для всего мира за несколько недель стала чем-то похожим на холеру. С ней никто не хочет и не будет иметь дела еще много лет. Но если большинство людей уже привыкли пользоваться чем-то, это стало их привычкой,то только патриотического настроения и борьбы со спонсорами режима агрессора будет мало.
Нужна качественная заманчивая альтернатива, коммуникация ее преимуществ и создание нового опыта использования. Мы не просто должны изменить привычки в быту и работе с «русского вклада», но и желательно перевести их на украинские мощные аналоги, которые должны быть готовы конкурировать глобально.
Сделать это нужно как можно скорее, пока весь мир не адаптировал свои решения для рынков с таким большим и краткосрочным окном возможностей. Украинцы сейчас должны думать о создании конкурентных глобальных идей, продуктов и сервисов. Не время для нации, которая показала всему миру, как выглядит ценность свободы, думать о каких-то ограничениях.