Как эвакуировать свой бизнес из зоны боевых действий в безопасное место?

Правительство Украины, учитывая угрозу украинскому бизнесу, для того, чтобы сохранить экономику страны, запустило программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из мест активных боевых действий в безопасное, спокойное место, где бизнес сможет функционировать и развиваться. Таким образом компания и ее работники смогут продолжить работу в западных областях Украины и поддерживать экономику нашей страны.
Как это работает
Чтобы эвакуировать бизнес из зоны боевых действий, нужно просто подать заявку по ссылке
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Что получит бизнес:
- бесплатный переезд к месту временного перемещения;
- площадь, где можно разместить производство;
- помощь с перемещением и расселением персонала;
- организацию работников на месте после переезда.
Кроме того некоторые западные области предлагают региональные программы помощи бизнесу. Среди них – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская. Просмотреть список программ можно здесь
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Укрзалізниця также предлагает релокацию
бизнеса с востока на запад Украины. Для этого компания предоставляет свои мощности.