Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Пятница, 18 Марта 2022    15:36:30
|
Главная » Новости » Житомир » 2022 » Март » 17 » 16:49:49

Как эвакуировать свой бизнес из зоны боевых действий в безопасное место?

Вчера, 16:49:46 553 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как эвакуировать свой бизнес из зоны боевых действий в безопасное место?

 Правительство Украины, учитывая угрозу украинскому бизнесу, для того, чтобы сохранить экономику страны, запустило программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из мест активных боевых действий в безопасное, спокойное место, где бизнес сможет функционировать и развиваться. Таким образом компания и ее работники смогут продолжить работу в западных областях Украины и поддерживать экономику нашей страны. 

Как это работает 

Чтобы эвакуировать бизнес из зоны боевых действий, нужно просто подать заявку по ссылке.

Что получит бизнес:

  • бесплатный переезд к месту временного перемещения;
  • площадь, где можно разместить производство;
  • помощь с перемещением и расселением персонала;
  • организацию работников на месте после переезда.

Кроме того некоторые западные области предлагают региональные программы помощи бизнесу. Среди них – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская. Просмотреть список программ можно здесь

Укрзалізниця также предлагает релокацию бизнеса с востока на запад Украины. Для этого компания предоставляет свои мощности. 
Тэги: работа, украина, эвакуация, бизнес, война в Украине, экономика, общество
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме:

Хостинг от uWeb